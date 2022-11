Swantje Borta ist beim Stuttgarter Rössle erfolgreich

Swantje Borta und Nick Forgan haben die Farben der Fechtabteilung der TG Biberach am Wochenende beim 14. Stuttgarter Rössle-Pokalturnier, dem ersten Ranglistenturnier der Saison für die Jahrgänge U11, U13 und U15, vertreten.

Nick Forgan startete im Jahrgang U13 der Herrenkonkurrenz mit insgesamt 34 Teilnehmern. Nach einer soliden Leistung in der Vorrunde erhielt der Biberacher für die Direktausscheidung der letzten 64 zunächst ein Freilos, im anschließenden Gefecht musste er sich Emil Hilcken (FS TG Würzburg) mit 3:10 geschlagen geben und seine Chance im Hoffnungslauf suchen. Hier traf er auf Adrian Biermann (SV Esslingen) und auch hier reichte es trotz großen Kampfgeists mit 4:10 nicht ganz für Nick Forgan, der das Turnier nach guter Leistung mit dem 28. Platz beendete.

Swantje Borta trat in der U15-Damenkonkurrenz an. Im Starterfeld von 37 Fechterinnen erwischte die Biberacherin einen sehr guten Tag und gewann alle Vorrundengefechte ungefährdet. Von Platz eins der Setzliste startete sie in die Direktausscheidung. Nach einem Freilos folgten mit einem 15:0 gegen Rebekka Flad (MTV Stuttgart) und einem 15:1 gegen Paula Kober (TSV Bad Reichenhall) zwei überlegene Siege. Auch im Gefecht der letzten 16 gegen Vivian Kraft (TGS Weinheim) siegte sie ungefährdet mit 15:8. Im Viertelfinale bot die Biberacher Kaderfechterin dann Helena Kellner (KTF Luitpold München) ein spannendes Gefecht auf Augenhöhe, in dem die Führung mehrfach wechselte. Letztlich verlor sie unglücklich mit 14:15. Platz fünf im Endklassement war ein Erfolg nach einem sehr gut gefochtenen Turnier, bei dem noch mehr möglich gewesen wäre. Verdienter Lohn waren viele Ranglistenpunkte, die direkt zu Beginn dieser Turniersaison Platz eins der württembergischen Rangliste des Jahrgangs U15 Damenflorett bedeuteten.