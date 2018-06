SVR wartet weiter auf den zweiten Dreier

Der SV Ringschnait hat sich am Donnerstagabend in der Nachholpartie des vierten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Riß vom SV Alberweiler mit 2:2 (1:2) getrennt. Der Gastgeber bot auch gegen den SVA keine überzeugende Leistung und kam erst in der Schlussminute noch zum Ausgleich. Der völlig frei stehende Mario Kaiser (9.) brachte die Gäste aus 16 Metern in Führung, Manuel Münst (13.) besorgte per Kopf nach Flanke von Patrick Sowa das 1:1. Schon im Gegenzug ließ die SVR-Abwehr beim 1:2 durch Matthias Bopp (14.) viel zu viel Freiraum. Die Gäste waren bis zur Pause die bessere Elf, nach dem Wechsel kam der SVR besser in die Partie, agierte aber viel zu ideenlos. Florian Uetz (90.) gelang nach einem Flankenlauf von Manuel Münst auf der linken Seite am langen Pfosten wenigstens noch der Ausgleich zum 2:2. (geki)

Mehr zum Thema Biberach Derbyfieber im Gemeindeduell