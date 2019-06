SVR verteidigt die Tabellenführung

Der SV Reinstetten I hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI weiter die besten Karten im Titelkampf. Durch einen 5:1-Heimerfolg gegen den TSV Tettnang II verteidigte der SVR die Tabellenführung. Bellamont und Burgrieden waren auswärts erfolgreich, während Alberweiler II bei der SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen verlor.

SGM Haslach/Wangen – FC Bellamont 2:3 (1:1). Mit dem 3:2-Sieg gegen Haslach/Wangen sichert sich der FC Bellamont am vorletzten Spieltag der Regionenliga den dritten Tabellenplatz. Für Bellamont trafen Mara Eschbach (26.), Vanessa Gapp (60.) und Regina Kiekopf (69.). Die SGM-Tore erzielten Sara Netzer (12.) und Emelie Staudacher (80.). Das letzte Saisonspiel des FC Bellamont findet am Samstag, 8. Juni, um 19 Uhr in Bellamont statt. Gegner ist dann der SV Bergatreute.

SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen – SV Alberweiler II 2:0 (1:0). Der SVA II war zu Beginn die bessere Mannschaft, ließ aber in den ersten 20 Minuten einige Chancen liegen. Danach kam die SGM besser ins Spiel und ging etwas glücklich nach einem langen Ball in die Spitze durch Stefanie Ritter in Führung (28.). Nach der Pause drückte der SVA II auf den Ausgleich, agierte aber vor dem gegnerischen Tor oft zu ungenau. Das 2:0 durch Lisa Wagner fiel kurz vor Schluss (88.), als die Gäste zu weit aufgerückt waren. Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am 8. Juni (Anstoß: 19 Uhr) zu Hause gegen SV Maierhöfen-Grünenbach.

SV Reinstetten I – TSV Tettnang II 5:1 (1:1). Beide Mannschaften kamen anfangs gut ins Spiel. Tettnang II ging zunächst (35.) in Führung, Anja Fakler glich per Kopf noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit war der SVR besser und legte noch vier Treffer nach. Durch die drei Punkte sicherte der SV Reinstetten die Tabellenführung. 0:1 Leonie Strejc (35.), 1:1, 3:1, 4:1, 5:1 Anja Fakler (37., 65., 80., 90.), 2:1 Katja Haas (51.).

SV Bergatreute – SV Burgrieden, 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Kerstin Linder (8.), 0:2 Vanessa Frank (13.).