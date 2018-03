SVR und FVB rüsten sich zum Topspiel

Die Spitzenpartie des Dritten Ringschnait gegen Tabellenführer FV Biberach steht im Mittelpunkt des 19. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Riß. Verfolger Sulmetingen will gegen den VfB Gutenzell den kompletten Fehlstart abwenden. Der SV Alberweiler empfängt Schlusslicht TSV Wain und will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Denselben Plan hat auch der BSC Berkheim im Derby gegen den TSV Rot/Rot. Anpfiff ist am Sonntag, 25. März, bei allen Partien um 15 Uhr.

Der SV Ringschnait sorgte mit einem sehr starken Auftritt und einem 4:2-Sieg am vierten Spieltag für lange Gesichter und die bisher einzige Niederlage beim FV Biberach. Eben dieses Kunststück will der SVR, trotz noch fehlender Wettkampfpraxis, beim Einstieg in die Restserie kopieren. Der Tabellenführer hatte am Vorsonntag einen soliden Start mit dem erwarteten Ergebnis. Dass sich der Vorsprung nebenbei auf sechs Punkte ausweitete, ist ein zusätzlicher schöner Nebeneffekt. Die Vorrundenniederlage gegen den SVR hat man beim FVB noch nicht vergessen, jetzt soll die Revanche her.

Zuversicht im Abstiegskampf

Das hatte man sich beim SV Sulmetingen anders vorgestellt: Die 1:3-Niederlage in Reinstetten hat den Zweiten vor der Partie gegen den VfB Gutenzell, die in Laupheim auf dem Kunstrasenplatz gespielt wird, in Zugzwang gebracht. Eines könnte sich auch nun wieder bewahrheiten: Partien gegen den VfB sind immer eng. Der Leistungsstand der Gäste ist kaum einzuschätzen, die jüngste Bilanz gegen den SVS fällt aber sehr positiv aus: In den vergangenen vier Ligaduellen gab es zwei Siege und zwei Remis. Hält die Serie, steigt beim VfB auch wieder die Zuversicht im Abstiegskampf.

Ärmel hoch und alles raushauen was geht: So lautet die Losung beim SV Alberweiler vor dem Kellerduell gegen den TSV Wain. Zuversicht schöpft man beim SVA trotz einer langen Negativserie aus der direkten Bilanz gegen den Gast: In den letzten fünf Vergleichen gab es drei Siege und zwei Remis. Letzteres würde dem TSV in der derzeitigen Lage kaum weiterhelfen, ein kleines Plus hat das Schlusslicht aber in Sachen Spielpraxis. Beim Auftakt vor zwei Wochen spielte man gut, im Abschluss aber viel zu harmlos. Legt der TSV dieses Manko ab, hat er auch Chancen auf den dritten Saisonsieg.

Einen seiner bisher drei Saisonerfolge feierte der BSC Berkheim beim Vorrundensieg über den TSV Rot/Rot. Nicht ausgesprochen schön, aber sehr erfolgreich war der Auftakt vor zwei Wochen für den BSC, nun will der Aufsteiger gegen den noch längst nicht gesicherten Gast nachlegen. Der neue TSV-Coach András Volar spekuliert bei seiner Premierenpartie mit einem Sieg, der seiner Elf Luft im Abstiegskampf verschaffen würde. Der TSV kann eine ganz passable Auswärtsbilanz vorweisen, gut die Hälfte der 17 Punkte wurden auswärts erzielt.

Schwarze Serie

Der Spielausfall vor Wochenfrist könnte den SF Schwendi ganz gelegen gekommen sein. Einige beim Auftakt durch Krankheit fehlende Stammakteure dürften wieder an Bord sein, an der Dringlichkeit der Aufgabe gegen den SV Dettingen ändert sich aber nichts – die SF brauchen ein zählbares Ergebnis. Für die Gäste ist der noch nicht aufgegebene Relegationsplatz zwei ohne eigenes Zutun wieder mehr in Sichtweite gekommen. Damit dies in nächster Zukunft so bleibt, muss der SVD eine schwarze Serie beenden: In Schwendi konnte man noch nie punkten.

Gut-Starter gegen Top-Starter – oder SV Steinhausen gegen SV Reinstetten. Der auf Rang sechs platzierte SVS gefiel bei seinem gelungenen Start vor zwei Wochen durch eine starke Mannschaftsleistung. Jetzt will die Mang-Elf eine stolze Serie ausbauen: Die letzten vier Partien gegen den SVR wurden alle gewonnen. Die Gäste präsentierten sich bei zwei überzeugenden Siegen vor allem im Offensivbereich in starker Verfassung und entfernen sich mit Riesenschritten aus der Abstiegszone. Die gute Form beider Teams lässt eine packende Partie erwarten.

Einem 0:0 kann man an und für sich wenig abgewinnen, dem SV Baltringen brachte das Remis in der Vorrunde beim SV Eberhardzell seinerzeit aber immerhin die kurzzeitige Tabellenführung ein. Nun will man beim Fünften mit dem neunten Saisonsieg die 30-Punkte-Marke knacken. Für den SVE zahlten sich Auswärtsfahrten punktemäßig bisher nur ganz selten aus. Da aber auch die Gastgeber über keinerlei Punktspielpraxis verfügen, erhöhen sich die Chancen für den SVE. Mit einer Punkteteilung wie in der Hinserie könnte die Reichart-Truppe durchaus leben.

Nicht schlecht gespielt, aber halt verloren. Der FV Olympia Laupheim II ging in den beiden Partien gegen Steinhausen und Biberach leer aus, gegen den TSV Kirchberg will man wieder in den Punktemodus. Beim deutlichen 5:0-Vorrundenerfolg war Olympia II personell sehr stark besetzt, jetzt soll es der bisher eingesetzte Kader richten. Die Gäste benötigen im Abstiegskampf dringend jeden Punkt, das letzte zählbare Auswärtsresultat geht aber auf Oktober zurück. Wenn der TSV anders als in der Vorrundenpartie den Spielfluss der Laupheimer stören kann, bestehen Chancen.