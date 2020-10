SVR punktet zu Hause – FCB verliert deutlich

Eine herbe 1:6-Niederlage hat der FC Bellamont in der Frauenfußball-Landesliga II hinnehmen müssen. Der SV Reinstetten trennte sich 1:1 von Sondelfingen.

TSV Albeck – FC Bellamont 6:1 (3:0). Von Beginn an kam Bellamont nicht richtig ins Spiel. Der TSV war immer einen Schritt voraus. Irina Steck erzielte das frühe 1:0 (11.). Danach zeigte sich Bellamont etwas gefestigter, Sina Wirthensohn vergab eine Torchance (17.). Albeck spielte immer wieder über Selina Rittlinger nach vorn, die der FCB nicht in den Griff bekam. Sie erzielte auch das 2:0 (29.). Es folgte das 3:0 durch Elisa Eisenmann (33.). Auch nach der Pause konnte der FCB keinen richtigen Druck aufbauen. Durch zwei weitere Treffer von Elisa Eisenmann (50., 54.) machte Albeck den Sack zu. Kerstin Schneider (55.) markierte nach Vorarbeit von Lena Zwerger das 5:1 für den FCB. Den Schlusspunkt setzte Selina Rittlinger (59.) mit dem 6:1.

SV Reinstetten – TSV Sondelfingen 1:1 (0:0). Der SVR ließ in Hälfte eins in der Defensive sehr wenig zu, konnte in der Offensive allerdings seine Chancen nicht nutzen. In Halbzeit zwei hatte Reinstetten mehr Ballbesitz, doch Sondelfingens Vanessa Dietsche (60.) erzielte das 0:1. Danach machte der SVR noch mehr Druck. Kathrin Haas (70.) eilte allein auf das TSV-Tor zu und war nur durch ein Foul zu stoppen. Die TSV-Spielerin, die gefoult hatte, sah Gelb-Rot (70.). Kathrin Haas erzielte schließlich nach einer Hereingabe von Anja Fakler das 1:1 (90.).