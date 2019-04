SVR muss zum Tabellenführer

Der Tabellenführer SV Mietingen plant am 24. Spieltag gegen den SV Reinstetten den nächsten großen Schritt zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Riß. Gutenzell will gegen Olympia Laupheim II die Heimflaute beenden, der punktgleiche SV Sulmetingen steht bei den SF Schwendi vor einer hohen Hürde. Im Lokalderby treffen sich der TSV Ummendorf und der SV Ringschnait. Anspielzeit ist bei allen Partien am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr.

Trainer Reiner Voltenauer vom SV Mietingen dürfte es auf seinem Notizzettel vermerkt haben – die kurzzeitige Torblockade seines Teams ist weg, über Ostern traf der Tabellenführer bei zwei Siegen gleich neunmal. Vor dem dritten Heimspiel in Folge warnt er jedoch auch vor der Auswärtsstärke des SV Reinstetten, der aus seinen letzten vier Partien auf gegnerischem Platz zehn Punkte holte. Der SVR hat den Frust über zwei knapp verpasste Heimsiege wohl verarbeitet, muss nun aber die zuletzt recht gute Abwehr umbauen. Keeper Aleksandar Angjelkov fehlt berufsbedingt, Innenverteidiger Daniel Steinhauser ist Gelb-Rot-gesperrt.

Vor zwei Wochen noch wähnte man den SV Dettingen auf dem Weg in die Spitzengruppe, nach drei schwachen Auftritten mit nur einem Punkt verflüchtigt sich dieses Thema aber zusehends. Spielertrainer Andreas Betz, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte, erwartet von seinem Team gegen den SV Steinhausen die bessere Seite des SVD. Der SVS hatte zuletzt wie die Heimelf Mühe in Reinstetten, davor trumpfte man bei Auswärtsspielen aber regelmäßig stark auf. An die letztjährige Partie an gleicher Stelle hat man jedoch traumatische Erinnerungen: Trotz eigener 3:0-Führung unterlag man noch 3:4.

Generalprobe fürs Pokal-Halbfinale

Bei den SF Schwendi ist man realistisch genug um zu erkennen, dass der Zug für die Spitzenplätze abgefahren ist. Die Begegnung gegen den SV Sulmetingen, mit dem man zur Winterpause noch punktgleich war, sieht man dann wohl auch als Generalprobe für das am darauffolgenden Donnerstag anstehende Pokal-Halbfinale. Das Sportgelände in Schwendi war für die Gäste beim letztjährigen Bezirkspokalsieg eine gute Adresse, dieser Sieg soll nun auch die mentale Brücke für die schwere Aufgabe beim Siebten sein. Mit Daniel Gumper, der am Ostermontag schon traf, hat man offensiv neuerdings noch mehr Alternativen.

Die TSG Achstetten stellt seine Anhänger vor größte nervliche Belastungen. Außer einem guten Auftritt gegen den Spitzenreiter und gelegentlichen besseren Spielabschnitten hatte der Aufsteiger bei seinen letzten fünf punktlosen Partien nichts im Angebot. Gegen den SV Eberhardzell soll nun endlich der fünfte Saisonsieg her. Die Gäste haben diese Partie und die darauffolgende Begegnung in Reinstetten als Schlüsselspiele ausgemacht. Gelingt in Achstetten bereits ein Sieg, ist man schon die allergrößten Sorgen los. Die Gelb-Rot-Sperre von TSG-Kapitän Florian Geiselmann kann dem SVE in die Karten spielen.

Wie kaum anders zu erwarten, musste der spielfreie SV Baustetten über Ostern den zweiten Platz abtreten. Noch hat der SVB aber Aktien im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, auch wenn man eine Partie mehr als die Konkurrenz ausgetragen hat. Im Umkehrschluss heißt das letztlich, der SVB braucht gegen den TSV Kirchberg einen Sieg, um weiter bei der Musik zu sein. Das gelang den letzten vier Gegnern des TSV nicht, die Illertaler haben auch im spielerischen Bereich Fortschritte gemacht und verweisen bisher auf eine sehr starke Rückserie. Den konterstarken Gästen sollte der SVB nicht zu viel Freiraum bieten.

Der jüngste Auswärtserfolg des TSV Ummendorf war noch kein Befreiungsschlag, aber eine deutliche Botschaft, dass man auch gegen höher eingeschätzte Teams bestehen kann. Die nächste Prüfung dahingehend steht für den Drittletzten nun im Lokalderby gegen den SV Ringschnait an. Der kann nach dem 3:4 in Mietingen alles andere als einen Sieg nicht brauchen, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits fünf Punkte. Abschreiben darf man den SVR auf keinen Fall, zwei der drei Konkurrenten um Platz zwei hat man noch vor der Brust. Beim 5:0-Vorrundensieg traf Torjäger Manuel Münst vier Mal.

Der VfB Gutenzell steht in der Auswärtstabelle auf Platz eins, in der Graf-Ignaz-Arena wartet der Tabellenzweite aber seit nun vier Spielen auf einen Sieg. Panikstimmung verbreitet sich deswegen nicht bei der Riedmüller-Truppe, die ohnehin nur von Spiel zu Spiel denkt und nun den FV Olympia Laupheim II empfängt. Einen Gegner allerdings, der einen österlichen 5:1-Sieg aus Achstetten mitbringt und weitgehend sorgenfrei aufspielen kann. Dies tat der Tabellenneunte in Gutenzell zuletzt regelmäßig, umgekehrt hatte der VfB in Laupheim meist die Nase vorn. Ein denkbares Remis würde dem VfB nicht so richtig weiterhelfen.