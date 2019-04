SVR holt Maier als Trainer – Torjäger Münst bleibt

Der SV Ringschnait, derzeit Tabellenvierter der Fußball-Bezirksliga Riß, geht die kommende Saison mit dem Trainerteam Bernd Maier und Thomas Möller an. Darüber hinaus gab der Verein bekannt, dass Torjäger Manuel Münst auch in der Spielzeit 2019/20 das SVR-Trikot tragen wird.

„Bernd Maier ist jung und kann gut mit jungen Leuten umgehen. Wir haben mit mehreren Kandidaten gesprochen. Er hat den besten Eindruck hinterlassen“, erläutert Florian Katein, Mittelfeldspieler und Spielleiter beim SVR, die Verpflichtung von Maier. „Seine Spielphilosophie passt gut zu unserem Kader. Fachlich bringt er als B-Lizenzinhaber sehr viel mit.“ Für Maier wird es das zweite Engagement als Trainer im Aktivenbereich sein. In der Saison 2106/2017 war er als Spielertrainer für seinen Heimatverein SV Erlenmoos tätig, ehe sich die Wege in beiderseitigem Einvernehmen in der Winterpause trennten. Im Sommer 2017 übernahm der heute 31-Jährige dann als Trainer die B-Junioren des FC Memmingen II, derzeit betreut er die U17 des FCM in der Bayernliga.

„Der SV Ringschnait ist eine der besten Adressen im Bezirk Riß. Es freut mich sehr, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen konnten“, sagt Bernd Maier. Ob er den Club lieber als Bezirks- oder Landesligisten übernehmen möchte? „Ich wünsche dem Verein, dass er die Saison bestmöglich zu Ende bringt. Was rauskommt, werden wir sehen“, so der 31-Jährige. Perspektivisch sei es das Ziel, den SVR weiter als einen der Topvereine im Bezirk zu etablieren. Aktuell hat der SV Ringschnait (19 Spiele) als Tabellenvierter 33 Punkte auf dem Konto. Zweiter ist der SV Baustetten (20 Spiele/37 Punkte), Dritter der SV Sulmetingen (18 Spiele/35 Punkte).

Thomas Möller bezeichnet Florian Katein als die perfekte Ergänzung zu Bernd Maier. Der 49-Jährige ist seit Sommer vergangenen Jahres Co-Trainer von Spielertrainer Simon Boscher, der zur kommenden Saison in gleicher Funktion zum SV Ochsenhausen wechseln wird (SZ berichtete). „Tom hat schon viel Erfahrung als Trainer und Spieler im Fußballgeschäft gesammelt“, sagt der SVR-Spielleiter.

Platz zwei im Fokus

Mit Maier und Möller haben sich die Ringschnaiter zunächst auf ein Engagement für die kommende Saison geeinigt. „Wenn es passt zwischen Verein und Trainerteam, kann daraus auch gerne eine langfristige Zusammenarbeit werden“, sagt Florian Katein, der sich sehr freut, auch weiter mit Torjäger Manuel Münst zusammenzuspielen: „Er war von einigen Vereinen umworben. Dass er sich für uns entschieden hat, ist eine super Sache. Schließlich ist er ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft.“ Mit dieser möchte Florian Katein noch einiges erreichen. „Wir haben den zweiten Platz noch im Auge“, sagt der 30-Jährige. „Wir wollen alles dafür tun, wie im Vorjahr die Aufstiegsrelegation zu erreichen und zudem unserem Spielertrainer Simon Boscher den bestmöglichen Abschied zu bereiten.“