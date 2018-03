Die Partie in der Fußball-Bezirksliga Riß zwischen dem SV Reinstetten und dem SV Sulmetingen ist kurzfristig verlegt worden. Sie findet nun am Sonntag, 18. März, um 12 Uhr auf dem Ochsenhauser Kunstrasen statt. Das teilte Staffelleiter Gerhard Ehrlicher am Donnerstagabend beim Bezirkstag in Berkheim mit.