SVO geht torhungrig auf Auswärtsreise

Der SV Ochsenhausen ist in der Fußball-Landesliga zu Gast beim TSV Straßberg. Nach einem mageren 0:0 im Derby gegen den FV Bad Schussenried wollen es die Ochsenhauser am fünften Spieltag auswärts besser machen. Angepfiffen wir das Spiel in Straßberg am Sonntag um 15 Uhr.

Die Ochsenhauser Mannschaft um das Spielertrainer-Duo Simon Boscher und Mathias Wesolowski spielt bisher eine gute Saison. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ist der SVO bislang ungeschlagen und steht aktuell auf dem vierten Tabellenrang. Es könnte allerdings noch besser aussehen. Im Derby gegen den FV Bad Schussenried schafften die Ochsenhauser es nicht, ihre vielen hochkarätigen Chancen zu nutzen, und es blieb beim 0:0. „Aus der Partie konnten wir einige Schlüsse ziehen. Wir haben hinten zwar gut gestanden, müssen vorne aber noch effektiver werden“, sagt SVO-Spielertrainer Simon Boscher. Dementsprechend torhungrig gehen die Ochsenhauser in die bevorstehende Partie gegen den TSV Straßberg. Mithelfen, den nächsten Dreier einzufahren, können am Sonntag auch wieder Michael Wild und Andreas Kaiser. Beide konnten zuletzt aus privaten Gründen nicht am Spielgeschehen teilnehmen. Konrad Licht ist genau wie Timo Ehlert verletzt und kann nicht für den SVO auflaufen.

SVO mit klarem Ziel

Der TSV Straßberg hat in dieser Saison erst zwei Ligaspiele absolviert und befindet sich mit vier Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Gegen den TSV Nusplingen gewannen die Straßberger zu Hause am ersten Spieltag mit 3:1. In Ostrach knüpfte der TSV der Heimmannschaft ein 1:1 ab. „Sie spielen ähnlich wie die Schussenrieder. Defensiv stehen sie sehr gut und lauern auf Kontermöglichkeiten“, so Boscher. Die Ochsenhauser sehen sich selbst nicht als Favoriten und nehmen den Gegner aus Straßberg ernst. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Das wird sicherlich kein Selbstläufer“, so Simon Boscher. Trotzdem rechnet sich der SVO gute Chancen auf einen Sieg aus und geht entsprechend ambitioniert in die Partie. „Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen“, so SVO-Trainer Boscher.