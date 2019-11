SVM verteidigt Tabellenführung souverän

Der SV Mittelbuch hat in der Fußball-Kreisliga A I die Tabellenführung souverän mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Bellamont verteidigt. Unterschwarzach holte wichtige Punkte gegen die SGM Rot/Haslach. Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II gewann gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf. Ummendorf und Stafflangen trennten sich 2:2. Das Illertalderby endet mit einem Sieg des SV Erolzheim. Der FV Biberach II verlor überraschend beim SV Kirchdorf.

SV Erolzheim – SV Dettingen II 3:0 (3:0). In Hälfte eins waren die Gäste besser, aber die Gastgeber machten aus drei Chancen drei Tore. In Durchgang zwei war die Partie ausgeglichen und der SVE verteidigte seinen Vorsprung. Gegen Ende der Partie hatten die Platzherren noch Chancen, höher zu gewinnen. Tore: 1:0 Sebastian Harder (10.), 2:0, 3:0 Kevin Bauer (22., 35.).

SV Mittelbuch – FC Bellamont 4:1 (0:1). Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft, agierten aber in der ersten Halbzeit vor dem Gästetor zu harmlos. Im zweiten Abschnitt platzte dann der Knoten und der SVM kam in einem hart umkämpften Derby noch zu einem auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg. Tore: 0:1 Raphael Zwerger (23.), 1:1, 4:1 Roland Stamler (52., 82.), 2:1 Patrick Rehm (54.), 3:1 Daniel Dorner (70.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Leo Hellgoth (84./SVM). Res.:

SV Kirchdorf – FV Biberach II 3:1 (1:0). Das Spiel war hart umkämpft, wobei das Gästeteam spielerisch besser war. Doch der SVK hielt gut dagegen und nutzte seine Chancen konsequent. Die Gäste kamen in der Nachspielzeit noch zum Anschlusstreffer, doch dann machte der SVK alles klar. Tore: 1:0, 2:0 Jeremy Steinhauser (13., 75.), 2:1 Oliver Remke (91.), 3:1 Josip Rados (92.).

SV Ellwangen – SV Winterstettenstadt 1:1 (0:0). In Hälfte eins war das Spiel noch ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt machten die Gäste mächtig Druck, ließen aber beste Torchancen liegen. Stattdessen kam der SVE zu einer schmeichelhaften 1:0-Führung durch Eryk Müller (79.). SVW-Spieler Simon Weber gelang aber noch der mehr als hochverdiente Ausgleich (89.). Res.: 2:3.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SGM Muttensweiler/Hochdorf 2:1 (2:0). Im ersten Abschnitt zeigten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gastgeber mehr Zug zum Tor hatten. Aber das längst fällige 3:0 wollte nicht fallen. Als dann die Gäste den Anschlusstreffer erzielten (85.), hatten die Platzherren noch anstrengende Minuten zu überstehen. Tore: 1:0 Marcel Schad (2.), 2:0 Christian Wiest (28.), 2:1 Christian Werner (85.).

TSV Ummendorf – SV Stafflangen 2:2 (1:1). Die erste Viertelstunde gehörte Stafflangen. Danach war aber der TSV ebenbürtig. Nach der gelb-roten Karte für die Gastgeber (81.) suchten die Gäste die Entscheidung, aber es blieb bis zum Schlusspfiff beim insgesamt gerechten Remis. Tore: 0:1 Christian Ehrhardt (6.), 1:1 Eugen Bangert (40.), 2:1 Manuel Buschmann (54.), 2:2 Manuel Lamp (66.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Eugen Bangert (81./TSV).

LJG Unterschwarzach – SGM Rot/Haslach 2:1 (0:0). In einem guten und ausgeglichenen Kreisliga-A-Spiel hatte die Heimelf am Schluss das bessere Ende für sich. Als sich die Zuschauer schon auf ein Remis eingestellt hatten, gelang Raphael Ritscher der wichtige und viel umjubelte Siegtreffer (86.). Tore: 1:0 Christopher Zell (50.), 1:1 Eigentor(54.), 2:1 Raphael Ritscher (86.).