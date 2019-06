SVM und FCB erreichen das Landesfinale

Mit dem SV Langenenslingen hat ein Verein aus dem Fußballbezirk Donau das Vorrundenturnier der Männer um den Erdinger-Meistercup in Gammertingen gewonnen. Als eine von fünf Mannschaften qualifizierte sich der Bezirksliga-Aufsteiger für die Endrunde am kommenden Wochenende. Die SGM Warthausen/Birkenhard, einziger Vertreter aus dem Bezirk Riß bei den Männern, erreichte das Achtelfinale und unterlag dort dem FSV Schwenningen mit 1:3 nach Neunmeterschießen. Für den FV Bad Schussenried war bereits in der Vorrunde Endstation. 25 Meister-Mannschaften von der Kreisliga C bis zur Bezirksliga waren am Start.

Bei den Frauen spielten zehn Teams zunächst in zwei Vorrundengruppen. Diese überstanden die beiden Vertreter aus dem Bezirk Riß, der FC Bellamont und der SV Mietingen. Beide Mannschaften zogen auch ins Halbfinale ein. Dort unterlag Bellamont mit 0:1 dem SV Eutingen, Mietingen gewann mit 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den SV Unterdigisheim. Im Spiel um Platz drei schlug Bellamont dann Unterdigisheim 1:0. Im Finale musste sich Mietingen mit 0:1 gegen Eutingen geschlagen geben.

Die beiden Vertreter aus dem Bezirk Riß qualifizierten sich damit für das Landesfinale. Dieses findet am kommenden Samstag, 22. Juni, beim TSV Berghülen statt.