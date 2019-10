SVM II übernimmt Tabellenführung

Der SV Mietingen II hat in der Frauenfußball-Bezirksliga Riß die Tabellenführung übernommen. Im Spitzenspiel gewann der SVM II bei der SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II mit 3:0.

FC Wacker Biberach – SV Laupertshausen 0:3 (0:1). Wacker hatte das Spiel in Halbzeit eins gut im Griff, kam aber zu keiner zwingenden Torchance. Einen Fehler in der Defensive bestrafte dann Ulla Ganßer 0:1 (21.). Danach drängte Wacker auf den Ausgleich, Laupertshausen blieb über Konter gefährlich. Ulla Ganßer erzielte dann das 0:2 (47.). Den 0:3-Endstand stellte schließlich Alina Landthaler her (86.).

SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II – SV Mietingen II 0:3 (0:2). Mietingen II setzte die Abwehr der Heimelf immer wieder unter Druck und führte zur Pause nach Treffern von Lena Kohn (17.) und Leandra Saiger (34.) mit 0:2. Auch in der zweiten Halbzeit schaffte es Bellamont nicht, einen Treffer zu erzielen. Kurz vor Abpfiff erhöhten die Gäste dann durch Leandra Saiger noch auf 0:3 (86.). Mietingen II übernahm damit die Tabellenführung der Bezirksliga Riß.

TSV Hochdorf – SGM Dettingen/Kirchberg 3:0 (3:0). Der TSV war von Anfang an spielbestimmend. Yvonne Fuchs traf zum 1:0 (3.) und nach starker Vorarbeit von Verena Schweizer erhöhte Leonie Kohler per Abstauber auf 2:0 (20.). Kurz vor der Halbzeitpause setzte sich Eva Gnandt nach einer Ecke von Verena Schweizer gegen zwei Gegenspieler durch und köpfte den Ball zum 3:0 ins Netz (37.). Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schluss.

SGM Baltringen/Schemmerhofen – SV Reinstetten II 1:1 (0:1). Die Gäste gingen nach einem Eckball durch Ivonne Schafitel in Führung (8.). Anschließend hatte die SGM mehr vom Spiel. Es dauerte aber bis zur 90. Minute, ehe Verena Arendt das verdiente 1:1 erzielte.