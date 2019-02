SVK-Sportler erreichen zahlreiche neue Bestleistungen

Der SV Kirchdorf ist mit elf Kunstradsportlern der zahlenmäßig am stärksten vertretene Verein beim neunten internationalen Jakob-Heimpel-Pokal des RMSV Bad Schussenried in Biberach gewesen. Mit drei Siegerpokalen, drei zweiten Plätzen und weiteren guten Platzierungen im Gepäck trat der SVK die Heimfahrt an.

Jonathan Keller eröffnete als Jüngster der Kirchdorfer den Wettkampf bei den U11-Schülern. Bei seinem Debüt zeigte er eine gute, konzentrierte Kür und erreichte mit 15,09 Punkten Platz zwei. Bei den U13-Schülerinnen starteten Pia Schlichting und Jana Wager. Schlichting fuhr sehr konzentriert und erreichte trotz eines vergessenen Übungsteils Rang vier mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 43,44 Punkten. Wager präsentierte sich genauso gut. Sie stürzte jedoch zweimal beim Übergang zum Lenkersitzsteiger und zeigte nicht die Wasserwaage, was zu einem klaren Punkteabzug führte – 34,75 Zähler bedeuteten am Ende Rang fünf.

Bei den U13-Schülern machten Martin Link, Maximilian Keller und Adrian Bast den Sieg unter sich aus. Link absolvierte sein Programm sehr sicher und erreichte mit einer neuen Bestleistung (32,56 Punkte) Rang drei. Keller steigerte trotz zweier Stürze in der Schlussserie beim Kehrsteurersteiger seine Bestleistung aus dem Vorjahr um 15 Punkte, der Lohn waren 72,57 Zähler und Platz eins. Dazwischen reihte sich Bast mit neuer Bestleistung (69,17 Zähler) als Zweiter ein. Ein Sturz bei der Sattelstützgrätsche und Unsicherheiten im Schlussteil waren ausschlaggebend für den Punkteverlust. Allein ging bei den U15-Schülern Linus Weber in den Wettkampf. Er steigerte sich trotz einiger Unkonzentriertheiten und einem schwierigen Programm auf 93,70 Punkte und freute sich über den Siegerpokal.

Der Kirchdorfer Juniorinnen-Zweier Theresa Schlichting/Daniela Igel zeigte eine sichere Kür. Das Ergebnis war eine neue Bestleistung von 52,21 Punkten. Damit sicherte sich das SVK-Duo den Kreismeistertitel und schaffte auf Anhieb die Qualifikation für die württembergische Meisterschaft. Nach einer kurzen Verschnaufpause trat Theresa Schlichting auch im stark besetzten Einer-Wettbewerb der Juniorinnen an. Sie begann ihre Übung sehr ruhig und fokussiert, am Ende ließen aber die Kräfte nach. Trotz einer nicht ausgeführten Übung und einer Zeitüberschreitung erreichte Schlichting mit 68,33 Punkten eine neue Bestleistung. Direkt im Anschluss startete ihre Vereinskameradin Evelyn Bast. Sie zeigte ihr ganzes Können und erreichte mit 91,59 Zählern auf Anhieb die geforderte Qualifikationspunktzahl für die Landesmeisterschaften.

Höchenberger trotzt Erkältung

Als letzte Kirchdorferin nahm Romy Höchenberger konkurrenzlos den Einer-Wettbewerb bei den Frauen auf. Obwohl bei den Aktiven die Wettkampfsaison erst später startet, zeigte sich Höchenberger trotz einer Erkältung sehr gut aufgelegt und erreichte 131,06 Punkte. Der nächste Wettkampf steht nun in rund zwei Wochen an. In Fronhofen werden dann die Kreismeisterschaften der Schüler und der Elite ausgetragen.