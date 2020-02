SVK-Sportler überzeugen zum Saisonstart

Vier erste Plätze und persönliche Bestleistungen haben die Kunstradfahrer des SV Kirchdorf zum Saisonstart beim internationalen Jakob-Heimpel-Pokal verbuchen können. Bei diesem wurde auch die Kreismeisterschaft der Junioren ausgetragen. Vom SVK waren insgesamt zehn Sportler in der BSZ-Halle in Biberach am Start und hinterließen einen guten ersten Eindruck, alle vier Juniorinnen qualifizierten sich direkt für die württembergischen Meisterschaften.

Bei den U13-Schülern fuhr Maximilian Keller eine saubere Kür, bekam jedoch durch drei leichtsinnige Bodenberührungen sechs Punkte Abzug. Zudem stürzte er beim Kehrreitsitzsteiger rückwärts. Mit 82,49 Punkten fuhr er auf den zweiten Platz. Rang eins erreichte Adrian Bast, der trotz einer Bodenberührung und eines Sturzes beim Kehrreitsitzsteiger rückwärts eine neue persönliche Bestleistung mit 90,88 Punkten aufstellte. In der Altersklasse U11 kam Jonathan Keller sturzfrei durch sein neues Programm. Für ihn schlug letztlich eine neue persönliche Bestleistung mit 23,60 Zählern und Platz fünf zu Buche.

Erstmals als Doppel traten Maximilian Keller und Adrian Bast bei den U13-Schülern an. Trotz zweier Stürze beim Übergang und dem 16-Punkte-Verlust durch zwei fehlende Folgeübungen waren beide zufrieden mit ihrer Premiere und errangen ungefährdet den ersten Platz. Kurz darauf startete das ebenfalls neu zusammengestelltes Zweierpaar Jana Wager und Pia Schlichting im Wettkampf der U15-Schülerinnen. Sie absolvierten ihr Programm sturzfrei, auch den schweren Übergang vom Lenkersitzsteiger in den Steuerrohrsteiger schafften sie mit Bravour und holten sich den ersten Platz mit 36,27 ausgefahrenen Punkten.

Das letzte Doppelpaar des SVK, Daniela Igel und Theresa Schlichting, nahm bei den Juniorinnen dem Wettkampf auf. Trotz zweier Stürze bei ihren neuen Übungen – Kehrreitsitzsteiger Einzelschleife und Kehrreitsitzsteiger Mühle – qualifizierte sich das SVK-Duo mit 50,25 Punkten für die württembergische Meisterschaft und wurde Zweiter hinter dem Europameisterpaar Papok/von Schneider, das auch deutscher Meister ist. Linus Weber fuhr sein Programm bei den U15-Schülern sehr ordentlich und mit neuer persönlicher Bestleistung von 114,16 Punkten aus. Einmal mehr stand er so ganz oben auf dem Siegerpodest.

Bei den Juniorinnen starteten Evelyn Bast und Lisa Weber im stärksten Teilnehmerfeld. Bast erreichte nach einer schönen, aber nicht ganz fehlerfreien Kür mit 87,28 Punkten nicht ganz ihre Bestleistung, aber sicher die Qualifikation für die Landesmeisterschaft und den sechsten Platz. Weber zeigte ebenfalls eine schöne, ruhige Kür, in der sie ihre Schwierigkeiten auch alle gut meisterte. Mit 139,43 Punkten nahm sie gleich beim Saisonstart fast alles mit, was ging: die Qualifikation für die „Württembergische“, eine persönliche Bestleistung und den Sprung auf Platz vier.

In zwei Wochen findet nun der nächste Wettkampf in Friedrichshafen statt. Hier kämpfen dann die Schüler- und Elitefahrer um die Kreismeistertitel, während für die Junioren bereits die Bezirksmeisterschaft ansteht.