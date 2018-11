Sven Herzig erreicht dreimal Platz eins

Mehrere erste Plätze haben die Bogensportler der TG Biberach beim Hallenturnier des BSC Laupheim verbuchen können. Dreimal stand Sven Herzig ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Sven Herzig und Wolfgang Roß starteten in der Klasse Herren Recurve. In dieser belegte Sven Herzig Platz eins mit 573 Ringe, Wolfgang Roß wurde 17. Auch in der Mixed-Teamwertung erreichte Sven Herzig zusammen mit Isabell Herzig, die zudem in der Damen-Altersklasse Vierte wurde, Rang eins. Den dritten Sieg errang Sven Herzig in der Mannschaftswertung mit Isabell Herzig und Edwin Herzig (1598 Ringe). In der Einzelwertung der Herren-Altersklasse belegte Edwin Herzig mit 515 Ringen den achten Platz. In der Mixed-Teamwertung erkämpfte er sich mit Anika Herzig den zehnten Platz, beide erzielten zusammen 976 Ringe. Mit Ralf Buchmüller war auch ein Langbogenschütze der TG Biberach am Start. Für ihn schlugen letztlich 433 Ringen und damit Platz zwei zu Buche.