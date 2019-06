SVD II trifft auf Attenweiler/Oggelsbeuren

Auf dem Sportgelände in Bronnen kommt es am Freitag, 14. Juni, zum Relegationsspiel zwischen dem Tabellenzweiten der Kreisliga B II, der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, und dem Tabellen-13. der Kreisliga A I, dem SV Dettingen II. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Der Sieger spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga A.

Die SGM musste in der abgelaufenen Spielzeit dem SV Ellwangen als Meister den Vortritt lassen, sorgte aber für ein spannendes Rennen und hatte in der Schlussabrechnung nur zwei Punkte weniger als der SVE. Die Tordifferenz der SGM von 91:18 Toren ist sogar besser als die des Meisters SV Ellwangen.

Der Kreisliga-A-Vertreter SV Dettingen II bemühte sich am Ende der Spielzeit sehr darum, dass er das Relegationsspiel nicht bestreiten muss. Es reichte nicht, weil sich der Nachbarverein aus Kirchdorf noch mehr bemühte, ans sichere Ufer zu kommen. Am Ende fehlten fünf Punkte auf den SV Kirchdorf. Für SVD-Trainer Bernd Brader ist dies auch der Wermutstopfen der abgelaufenen Saison. „Wenn man es halt in 28 Spielen nicht schafft, sich vom Tabellenende zu entfernen, dann muss man halt am Ende noch so ein Spiel bestreiten“, sagt er. Einen Favoriten, beziehungsweise die Außenseiterrolle, gibt es für Brader nicht. „In dieser Partie stehen die Chancen 50:50“, so der SVD-Übungsleiter. Schon bedingt durch die geografische Lage hat man im Illertal den Gegner nicht so auf dem Schirm. „Sie haben einen guten Torhüter und zwei sehr gute Einzelspieler“, weiß Bernd Brader trotzdem zu berichten.

Nerven in den Griff bekommen

Sein Gegenüber, SGM-Trainer Robert Stellmacher, beurteilt die Sache ähnlich. Auch er sieht keinen Favoriten und will mit seiner jungen Mannschaft als Sieger vom Platz gehen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Relegationsspiel gewinnen“, so Robert Stellmacher. Sein noch junges Team muss aber seine Nerven in den Griff bekommen. „In den entscheidenden Begegnungen der vergangenen Saison haben wir Punkte liegen gelassen“, sagt der SGM-Trainer. „Wenn wir da unser Nervenkostüm besser im Griff gehabt hätten, wären wir direkt aufgestiegen.“

Die Tagesform wird dieses Relegationsspiel entscheiden. Mit dazu gehört auch das berühmte Quäntchen Glück. Der SV Dettingen II hat in der Punktrunde bewiesen, dass er immer wieder für eine Überraschung, auch im positiven Sinne, gut ist. Zum Beispiel trotzte der SVD II dem späteren Tabellenzweiten FC Mittelbiberach am 28. April ein Remis ab.

Für die vor der Saison neu gegründete SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ist der zweite Tabellenplatz in der Kreisliga B II schon ein gewisses Erfolgserlebnis, welches mit dem Aufstieg natürlich vergoldet würde. Attenweiler wie auch Oggelsbeuren haben schon Relegationsspiele bestritten, sowohl mit positivem wie negativem Ausgang. Die jüngste Erfahrung hat Oggelsbeuren mit dem Abstieg vor einem Jahr, als man dem TSV Rißtissen den Vortritt lassen musste.