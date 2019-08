SVA trifft erneut auf Zweitliga-Absteiger

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler treffen am dritten Spieltag der Frauen-Regionalliga Süd auswärts auf den SV 67 Weinberg. Die Alberweilerinnen gehen nach einem furiosen 13:0-Auswärtssieg im Verbandspokal am vergangenen Donnerstag gestärkt, aber nicht übermütig in das Ligaspiel. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag um 14 Uhr in Aurach.

Nach einer herben 2:6-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg und einer knappen 0:1-Auswärtsniederlage gegen den FSV Hessen Wetzlar, der als Mitfavorit um die Meisterschaft gilt, steht der SV Alberweiler noch ohne Punkte da. Ganz anders sieht es im Verbandspokal aus. Am Donnerstag fegte der SVA den Bezirksligisten FV Weithart auswärts mit 13:0 vom Platz. Allein Vera Ellgass erzielte vier Treffer und war damit die Toptorjägerin der Partie. „Wir werden den Sieg nicht überbewerten. Zufrieden sind wir natürlich trotzdem, das Spiel tat uns gut und hat uns Spaß gemacht“, sagt Chantal Bachteler, Trainerin des SV Alberweiler.

Mit dem SV Weinberg kommt jetzt aber eine ganz andere Mannschaft auf die Alberweilerinnen zu. „Sie sind eine der stärksten Mannschaften in der Liga“, sagt Bachteler. Die Weinbergerinnen spielten in der vergangenen Saison noch in der 2. Bundesliga und stiegen nur knapp ab. Der SVW hat durch den souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen den TSV Jahn Calden bisher drei Punkte auf dem Konto. Nur am ersten Spieltag unterlagen die Weinbergerinnen dem Mitabsteiger FSV Hessen Wetzlar mit 0:3. „Sie sind zwar mit einer unerwartet hohen Niederlage in die Saison gestartet, aber das 3:0 gegen Calden ist schon eine Ansage“, so SVA-Trainerin Bachteler. In Alberweiler weiß man um die Stärke des ehemaligen Zweitligisten. Um sich auf die Partie vorzubereiten trainierten die SVA-Fußballerinnen deshalb unter der Woche verstärkt die Defensivarbeit.

Gaus fällt mit Zehenbruch aus

Angesichts des starken Gegners sehen die Alberweilerinnen der Partie realistisch entgegen. „Weinberg ist der absolute Favorit. Wir konzentrieren uns bei dem Spiel nicht nur auf das Ergebnis, wir wollen vor allem auf dem Wetzlar-Spiel aufbauen“, sagt Bachteler. Für die Partie gegen Weinberg fehlen dem SVA einige Spielerinnen. Selina Gaus hat sich einen Zehenbruch zugezogen. Ecem Cumert ist noch immer mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs und Sibel Meyer wird aus privaten Gründen nicht auf dem Platz stehen. Trotzdem will Chantal Bachteler mit ihrer Mannschaft bestenfalls mit etwas Zählbarem zurückkehren: „Wir wollen einen Punkt mitnehmen, alles darüber hinaus wäre super.“