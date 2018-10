SVA II stürzt Tabellenführer

Der SV Reinstetten und der SV Alberweiler II haben in der Frauenfußball-Regionenliga VI jeweils einen Heimsieg eingefahren. Eine bittere Heimniederlage gab es für den SV Burgrieden gegen den SV Deuchelried.

SV Alberweiler II – SV Immenried 2:1 (2:0). Der SVA II begann zunächst hektisch gegen den Tabellenführer, wurde dann aber besser. Bereits in der zehnten Minute markierte Nina Seitz nach einem schönen Doppelpass das 1:0. Danach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. In der 26. Minute erhöhte Nina Seitz auf 2:0. Noch vor der Pause rettete die Latte Alberweiler II vor dem Anschlusstreffer. In Hälfte zwei fiel das 1:2 für den SVI (52.). Zu mehr reichte es aber nicht mehr für Immenried. So blieb es am Ende beim hart erkämpften 2:1- Arbeitssieg für den SVA II. Das nächste Spiel von Alberweiler II findet am Samstag, 27. Oktober, auswärts in Burgrieden statt (Anstoß: 18 Uhr).

SV Reinstetten – SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen 2:0 (1:0). Im heimischen Waldstadion ging der SVR gleich zu Beginn mit 1:0 in Führung, Aylin Rapp traf per Elfmeter (4.). Reinstetten vergab in der Folge weitere Torchancen und verpasste so eine frühe Entscheidung. Die SGM konnte ihrerseits einen Elfmeter nicht nutzen. Das 2:0 resultierte aus einem schönen Spielzug, an dessen Ende Anja Fakler eine Flanke von Aylin Rapp verwertete (65.).

SV Burgrieden – SV Deuchelried 3:4 (2:1). Franziska Schick erzielte früh das 1:0 für Burgrieden (8.), Sofie Meroth besorgte schnell den Ausgleich (9.). Madleine Sassmann brachte die Gastgeberinnen abermals in Führung (13.), Leonie Miller erhöhte kurz nach der Pause auf 3:1. Danach traf aber nur noch Deuchelried. Nicole Heine (56., 65.) und Leonie Spöri (85.) machten den Auswärtssieg perfekt.