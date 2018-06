SVA II stürzt Sulmetingen von Tabellenspitze

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI die Tabellenführung abgeben müssen. Grund dafür war die 3:5-Niederlage im Derby beim SV Alberweiler II. Dem FC Bellamont gelang ein Heimsieg, Warthausen verlor.

SV Alberweiler II – SV Sulmetingen 5:3 (2:3). Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart und ging durch Leonie Schick früh in Führung (3.). Der SVS antwortete schnell: Julia Hartmann drehte mit einem Doppelpack das Spiel (4., 8.). Diese Führung währte aber nur kurz, Silvana Mohr besorgte das 2:2 für den SVA II (15.). Es blieb nicht der letzte Treffer in Halbzeit eins, den markierte Sulmetingens Sandra Egle (26.). Kurz nach dem Seitenwechsel war wieder Alberweiler II an der Reihe – Viola Schwenning traf zum 3:3 (47.). Leonie Schick legte das 4:3 nach (65.). Darauf hatte Sulmetingen keine Antwort mehr, zudem zeigte sich SVA-Torhüterin Sina Meissner starken aufgelegt. Den Schlusspunkt im Derby setzte Anna Sary mit dem 5:3 (83.).

TSV Warthausen – SV Immenried 2:3 (1:2). Schon früh begann Immenried Druck aufzubauen, Tamara Kant besorgte das 0:1 (5.). Durch einen präzise geschossenen Eckball kam der TSV durch Eva Hertenberger zum 1:1 (24.). Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Verena Wild nach einem weiten Ball in die gegnerische Hälfte das 1:2 (43.). Nach dem Seitenwechsel versuchte der TSV zum Ausgleich zu kommen – erfolglos. Stattdessen erhöhte Verena Wild auf 1:3 (74.). Martina Bretzel verkürzte zwar noch auf 2:3 (77.), doch mehr gelang Warthausen nicht mehr.

FC Bellamont – TSV Tettnang II 5:3 (2:2). Bellamont startete gut in die Partie und lag nach zwölf Minuten bereits vorn, Mara Eschbach erzielte mit einem Schuss aus 30 Metern das 1:0. Kurz darauf parierte FCB-Torhüterin Lisa Weber einen Strafstoß (17.). Es folgte eine Schwächephase der Gastgeberinnen. Nach Treffern von Nicole Reichardt (37.) und Marlene Friedel (38.) lag Bellamont mit 1:2 hinten, fing sich aber wieder. Mara Eschbach glich noch vor der Pause aus (42.). In den zweiten 45 Minuten fand der FCB gut ins Spiel und wurde dafür nach einem Eckball durch ein Kopfballtor von Verena Lang belohnt (66.). In der 70. Minute führte eine scharfe Hereingabe von Anna Birk zum 4:2 durch ein Eigentor. Nach schönem Zusammenspiel mit Regina Kiekopf baute Mara Eschbach den Vorsprung auf 5:2 aus (72.). Kurz vor Spielende erzielte Tettnangs Marlene Friedel den Treffer zum 5:3-Endstand (90.)