SVA II gelingt Derbysieg – Reinstetten verliert auswärts

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Derby gegen den SV Alberweiler II verloren. Burgrieden unterlag Tettnang II, Reinstetten gegen Ravensburg.

SV Burgrieden – TSV Tettnang II 0:1 (0:0). Nur ein Tor bekamen die Zuschauer in Burgrieden zu sehen. Dieses erzielte Tettnangs Julia Dressler in der 46. Minute.

TSB Ravensburg – SV Reinstetten 2:1 (1:1). Die ersten 20 Minuten der Partie waren sehr ereignisreich. Früh besorgte Aylin Rapp per Foulelfmeter das 0:1 (4.). Direkt im Anschluss ließ der SVR zwei weitere sehr gute Chancen ungenutzt. Ebenfalls per Foulelfmeter glich Ravensburgs Tamara Saric aus (15.). In Hälfte Hälfte zwei gab es zunächst nur wenige Höhepunkte. In der 80. Minute besorgte dann aber Tamara Saric das 2:1. Kurz darauf hatte Annika Schoch für die Gäste nach einem sehr guten Solo den Ausgleich auf dem Fuß, doch dieser wurde in letzter Sekunde noch verhindert.

FC Bellamont – SV Alberweiler II 0:4 (0:4). Das Pokalspiel am Dienstag zuvor hatte Bellamont noch glücklich gegen Alberweiler II gewonnen. Der SVA II war daher auf Revanche aus. Der FCB ging diesmal in Hälfte eins zu leichtsinnig zu Werke, währen die Gäste druckvoll agierten. Melanie Wenger traf zum 0:1 (10.), Jule-Sophie Fiederling legte per Freistoß das 0:2 nach (32.). Nur drei Minuten später ließ Valentina Miele das 0:3 folgen. Das 0:4 ging auf das Konto von Lena Rädler (39.). Kurz vor der Pause setzte Bellamonts Mara Eschbach einen Torschuss etwas zu hoch an. In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel ausgeglichener, doch es blieb beim 0:4. Das nächste Spiel des SVA II findet am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr zu Hause gegen Immenried statt.