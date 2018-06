SVA hilft nur ein Sieg weiter

Der 25. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß geht in zwei Etappen über die Bühne. Fünf der acht Partien werden am Samstag, 30.April, um 17 Uhr angepfiffen, darunter das Spitzenspiel zwischen den SF Schwendi und dem VfB Gutenzell. Am gleichen Tag hat der SV Birkenhard ab 17.30 Uhr Heimrecht gegen den SV Äpfingen. Am Sonntag, 1. Mai, empfängt der Tabellenzweite SV Sulmetingen den unberechenbaren SV Dettingen. Der Vorletzte, Alberweiler, braucht gegen Maselheim-Sulmingen dringend einen Sieg. Anpfiff ist bei diesen Spielen um 15 Uhr.

Noch brennen die Bezirksliga-Lichter beim SV Alberweiler, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aber schon vier Punkte. Für die Elf um Spielertrainer Marco Wasner stehen somit im Saisonendspurt nur noch Endspiele an, das erste davon bezeichnenderweise am Tag der Arbeit gegen die TSG Maselheim-Sulmingen. Alles andere als ein Sieg hilft dem SVA nicht weiter. Das Thema Klassenerhalt ist für die TSG längst gegessen, entspannt geht man aber deswegen nicht in die Schlussphase der Saison. Die Hagel-Elf verpasste am vergangenen Spieltag wieder knapp den ersten Sieg.

SVS hofft auf dritten Auswärtssieg

Das rettende Ufer ist in Sichtweite, den Landungssteg hat der TSV Rot/Rot jedoch noch nicht erreicht. Dass der Elfte in dieser Position ist, verdankt er vor allem der Auswärtsstärke. In den vergangenen vier Partien auf gegnerischem Platz holte der TSV zehn Punkte. Die Heimbilanz weist andere Zahlen aus – im Jahr 2016 gab es aus drei Spielen nur einen Punkt. Nicht nur deshalb macht sich der SV Stafflangen Hoffnungen auf seinen dritten Auswärtssieg der Saison. Beim 3:2 gegen Sulmetingen bot der SVS eine starke Leistung, die in Rot/Rot ergebnistechnisch bestätigt werden soll.

Serien sind letztlich nur dazu da, dass sie irgendwann mal enden. Der Titelaspirant SV Sulmetingen bezog in Stafflangen nach zuvor sieben Auswärtssiegen in Folge eine ärgerliche Niederlage. Ob das Nervenkostüm der Gumper-Elf darunter gelitten hat, wird die Partie gegen den Tabellensechsten, den SV Dettingen, zeigen. Die Gäste betätigten sich zuletzt ebenfalls als Serientäter. Überzeugenden Heimauftritten folgten regelmäßig frustrierende Auswärtsniederlagen. Die Betz-Elf hat gute Aussichten auf einen Platz im ersten Tabellendrittel, dazu muss jedoch das Gesetz der Serie enden.

Nichts Neues gibt es vom SV Steinhausen zu vermelden: Der Tabellenvierte bringt auswärts keinen Fuß mehr auf den Boden. Wenig verwunderlich ist es daher, dass die drittbeste Heimelf der Liga nach einem Spiel auf eigenem Grün dürstet. Ob der SV Reinstetten aber der richtige Gegner ist, um die Auswärtswunden zu lecken, muss sich zeigen. Die Gäste haben diverse Umstellungen vorgenommen, Robin Kammerlander verstärkt seit geraumer Zeit die Innenverteidigung. Der Erfolg ist deutlich sichtbar: Der SVR holte aus den vergangenen vier Partien starke zehn Punkte.

Der Tabellenneunte TSG Achstetten und auch der Tabellennachbar SV Ringschnait haben die Falltür zur Abstiegszone wohl geschlossen, primär geht es nun um eine Verbesserung in der Tabelle. Spannung verspricht die Partie trotzdem: Die TSG hat mit Benjamin Speidel (17 Tore) den Top-Torjäger der Liga in ihren Reihen, die Sturmspitze der Miller-Elf hofft auf verwertbare Zuspiele. Bei den Gästen läuft es in letzter Zeit nicht mehr ganz rund, mit Florian Uetz (16 Tore) hat man aber einen Knipser in den Reihen, der sich Hoffnungen auf die Torjägerkanone macht.

Wichtige Partie für Kirchberg

Beileibe nicht wie ein Abstiegskandidat präsentierte sich der TSV Kirchberg beim 2:2 in Ringschnait, Realität ist aber der drittletzte Platz. In der wichtigen Partie gegen den SV Baltringen braucht der TSV ein ähnliches Husarenstück wie vor zwei Wochen gegen Schwendi oder beim 2:1-Vorrundenerfolg gegen den SVB. Deutlich entspannter kann dagegen der Gast im Waldstadion auflaufen. In den zurückliegenden zwölf Partien ging die Kraus-Elf nur einmal leer aus, die letzte Auswärtsniederlage gab es im Oktober vergangenen Jahres. Der TSV muss die stärkste Abwehr der Liga aushebeln.

Wer nach einem etwas schwächeren Spiel die Tabellenführung sogar noch ausbauen kann, der hat grundsätzlich nichts Falsches gemacht. Verantwortliche und Spieler der SF Schwendi sind sich jedoch einig darüber, dass im Lokalderby gegen den VfB Gutenzell eine Steigerung her muss, um als Ligaprimus in den letzten Saisonabschnitt zu gehen. Beim Gast hat man die vom TSV Rot/Rot beendete Serie gut verkraftet. Am Mittwoch gelang der Einzug ins Pokalfinale. Ein weiteres Bonbon winkt im Falle eines Siegs: Dann wäre der VfB bis auf vier Punkte an den Sportfreunden dran.

Grauer Liga-Alltag und verpasstes Pokalfinale – beim SV Birkenhard sehnt man allmählich das Saisonfinale herbei. Zuvor hat der SVB aber drei Heimpartien in Folge auf dem Spielplan, die erste davon gegen den SV Äpfingen. Noch weist die Bilanz mehr Siege als Niederlagen aus, der SVB strebt eine Aufbesserung an. Kräftig aufgestockt hat punktemäßig auch der Gast. Aus den vergangenen fünf niederlagenlosen Partien gab es elf Punkte, die Möbius-Elf hat wohl endgültig verstanden, wie Abstiegskampf funktioniert. Ein Sieg wäre ein Meilenstein beim Unternehmen Klassenerhalt.