SV Sulmetingen II steigt ab

Der SV Sulmetingen II muss nach seiner Niederlage in der Fußball-Kreisliga A II gegen Alberweiler den Gang in die Kreisliga B antreten. Die SGM Laupertshausen/Maselheim rettete sich durch ein Remis gegen den SV Schemmerhofen. Meister Warthausen/Birkenhard ließ auch in Wain nichts anbrennen und siegte 4:0. Der zweitplatzierte SV Burgrieden, der am Dienstag in der Relegation auf den FC Mittelbiberach trifft, verlor zu Hause gegen Mettenberg.

SG Altheim/Schemmerberg – FC Wacker Biberach 0:2 (0:1). Nach einem individuellen Fehler geriet die Heimelf in der zehnten Minute durch Wacker-Spieler Krystian Kondarewicz in Rückstand. Im zweiten Durchgang war es ein gutes Kreisliga-A-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 85. Minute machten die Gäste durch Markus Maichle den Sack zu. Res.: 2:0.

SC Schönebürg – SV Mietingen II 4:1 (2:1). In einem ruhigen Sommerfußballspiel kam die Heimelf noch zu einem verdienten Heimsieg. Beiden Teams merkte man an, dass es bei ihnen um nichts mehr ging. Tore: 1:0, 4:1 Tobias Heudorfer (27., 89.), 2:0, 3:1 Tobias Hochdorfer (31., 51.), 2:1 Stefan Göhring (44.).

SV Burgrieden – SG Mettenberg 1:2 (1:0). Ein unterhaltsames Fußballspiel sahen die Zuschauer in Burgrieden. Nach der schnellen SVB-Führung steckten die Gäste nie auf und kamen am Ende zu einem etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Auswärtserfolg. Tore: 1:0 Robyn Kröner (3.), 1:1 Marc Lutz (58.), 1:2 Simon Fischer (72.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SGM-Spieler Tobias Guggenmoser in der 81. Minute. Res.: 2:1.

SV Äpfingen – SF Bronnen 1:1 (0:0). Die erste Halbzeit gehörte der Heimelf. Die Tore fielen aber im zweiten Durchgang, in dem die Gäste die bessere Mannschaft waren. Tore: 1:0 Eigentor (52.), 1:1 Daniel Oberdorfer (70.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim SV Äpfingen. Wertung: 3:0 für die SF Bronnen.

SV Alberweiler – SV Sulmetingen II 2:1 (0:0). Bei den Gastgebern war die Luft komplett raus und dementsprechend war auch das Spiel. Die Gäste wehrten sich nach Kräften und gaben sich bis zum Schlusspfiff nicht geschlagen. Am Ende stand aber ein insgesamt verdienter SVA-Sieg. Tore: 1:0 Claudio Sortino (60.), 2:0 Sascha Härle (80.), 2:1 Daniel Gumper (85.).

TSV Wain – SGM Warthausen/Birkenhard 0:4 (0:0). Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit legte der Meister im zweiten Durchgang einen Gang zu und kam noch zu einem verdienten Auswärtserfolg. Jochen Hauler konnte es sich sogar in der 75. Minute leisten, einen Foulelfmeter zu verschießen. Tore: 0:1 Patrick Grimm (62.), 0:2 Emilio Limbach (63.), 0:3 Selin Leicht (70.), 0:4 Alexander Gerster (71.).

SGM Laupertshausen/Maselheim – SV Schemmerhofen 2:2 (0:2). Die Gäste spielten routiniert und führten zur Halbzeit 2:0. Die Heimelf steckte jedoch nicht auf und kam noch zum verdienten Ausgleich. In der Schlussphase der Begegnung hatten beiden Mannschaften noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Tore: 0:1 Marco Walter (30.), 0:2 Marc Habrik (44.), 1:2, 2:2 Alexander von Tomkewitsch (62., 67.).