SV Sulmetingen empfängt starken SV Reinstetten

Der achte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß ist zugleich der Auftakt zur letzten englischen Woche in diesem Jahr. Tabellenführer SF Schwendi steht in Baustetten vor einer schweren Aufgabe, die punktgleichen Verfolger Sulmetingen und Reinstetten duellieren sich im Direktvergleich. Der SV Dettingen visiert gegen Mittelbiberach den vierten Sieg in Serie an. Olympia Laupheim II empfängt im Derby Baltringen. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag um 15 Uhr.

Der SV Sulmetingen war ganz ohne Zweifel der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Nach dem Sieg beim Tabellenführer bekommt es der Tabellendritte nun mit dem punktgleichen Tabellenzweiten SV Reinstetten zu tun. Gegen den hat man eine fast taufrische Rechnung offen, im Pokal gab es im August eine empfindliche 0:4-Packung. Die Formkurve der Gäste ist seit jener Zeit stabil im oberen Bereich. Der Spielplan von Trainer Samir Ibisevic ist klar und verständlich und dürfte auch nun beim nächsten Spiel gegen einen Hochkaräter der Liga kaum abweichen. Wie weit der dann aufgeht, hängt auch von der Tagesform des abwehrstarken SVS ab.

Nicht nur Trainer Bernd Maier ärgerte sich über den Verlauf der jüngsten zwei Partien des SV Ringschnait. Eigene Führungen brachte man nicht über die Zeit, aus den möglichen sechs Punkten wurde am Ende nur ein Zähler. Ob im Heimspiel gegen den SV Steinhausen der am Vorsonntag verletzt ausgeschiedene Torjäger Manuel Münst dabei ist, scheint noch offen. Für die Gäste gab es vor Wochenfrist nach einer kleineren Ergebniskrise endlich wieder einen Dreier. Trainer Dietmar Mang kann nun auch wieder auf seinen zuletzt urlaubsbedingt fehlenden Führungsspieler Tobias Rothenbacher zurückgreifen und visiert im Dürnach-Stadion Zählbares an.

Beim SV Dettingen hat man aus dem mehr als durchwachsenen Start in die Saison ganz offensichtlich die richtigen Konsequenzen und Schlüsse gezogen, zuletzt gab es drei Siege am Stück. Eine Woche nach dem recht guten Auftritt in Berkheim kreuzt mit dem FC Mittelbiberach der nächste Aufsteiger auf, gegen den der vierte Sieg in Folge her soll. Die um einen Platz besser positionierten Gäste sind bisher auf eigenem Platz eine Macht, in den bisherigen zwei Auswärtspartien brachte man diese Qualität noch nicht richtig auf den Platz. Immerhin ist der bisher beste Aufsteiger seit fünf Partien unbesiegt und will mindestens einen Punkt mitnehmen.

Fehlendes Spielglück, mangelnde Erfahrung und auch ein Stück fehlende Qualität –in Summe brachte dies für die Olympia Laupheim II keinen Punkt und den letzten Platz bisher ein. Im Lokalderby gegen den SV Baltringen glaubt man nun den ersten Schritt aus der Ergebniskrise machen zu können. Die Gäste kommen in der noch jungen Saison deutlich besser zurecht als erwartet. Seit dem zweiten Spieltag wechseln sich aber Niederlage und Sieg in geordneter Regelmäßigkeit ab. Dieses Gesetz will man nun beenden, mit dem ersten Auswärtssieg könnte der SVB entspannter in die dann anstehenden schweren Aufgaben gehen.

Auch nach dem vergangenen Spieltag blieb die derzeit größte Baustelle der SGM Warthausen/Birkenhard bestehen. Der Aufsteiger ist im Umschaltspiel nach hinten derzeit nicht auf der Höhe, elf Gegentore aus den vergangenen drei punktlosen Partien belegen diese These eindeutig. Im Heimspiel gegen den VfB Gutenzell will die SGM die Trendwende. Bessere Auftritte braucht auch der zum dritten Mal in Folge auswärts spielende VfB. Mit fünf Punkten aus sechs Partien liegt der Vorsaison-Zweite deutlich unter dem Soll. Aus den bisherigen zwei Duellen gegen die Aufsteiger steht nur ein Punkt zu Buche, beim dritten Anlauf soll die volle Punktanzahl her.

Für den SV Baustetten stehen nach einem soliden Auftritt in Kirchberg nun zwei Spiele gegen Spitzenteams an. Zunächst hat sich der Tabellenfünfte mit Tabellenführer SF Schwendi auseinanderzusetzen. In der Vorsaison konnte man auf eigenem Platz die Sportfreunde in Schach halten. Gelingt dies erneut, ist der Kontakt zur Tabellenspitze hergestellt. Dort bewegen sich trotz der ersten Niederlage immer noch die Gäste. Spielerisch war diese Partie kein Rückschritt, was dem Spitzenreiter fehlte, war die zuvor gezeigte Effizienz beim Torabschluss. SF-Mittelfeldakteur Emil Baur will mit seinem Team an alter Wirkungsstätte den siebten Sieg.

Aus dem erhofften Befreiungsschlag des SV Eberhardzell wurde es am Vorsonntag nichts, die nicht eingeplante Niederlage in Baltringen hat die Situation weiter verschärft. Der Spielausgang gegen den Aufsteiger BSC Berkheim ist für den SVE alternativlos, nur der zweite Saisonsieg bringt den Vorletzten jetzt wirklich weiter. Die Gäste bezogen am Vorsonntag zwar ihre erste Heimniederlage, größere Panik dürfte dies bei den Grün-Wei0en aber nicht ausgelöst haben. Den Schwerpunkt legt man nun auf die Partie im Umlachtal und vier Tage später gegen Olympia Laupheim II. In beiden Partien will der Tabellenneunte punkten.