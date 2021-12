SV Steinhausen dominiert im Bezirksoberhaus

Namen & Zahlen

Von den insgesamt 432 erzielten Treffern in der Hinserie entfielen alleine 47 auf den torhungrigen SV Steinhausen. Der TSV Kirchberg stellt mit 38 Treffern die zweitbeste Offensivreihe der Liga.

Diese beiden Vereine waren auch Hauptbeteiligte bei den torreichsten Partien der Hinserie. Beim 6:4-Auswärtserfolg des Tabellenführers in Mittelbuch am zwölften Spieltag gab es zehn Tore, beim 8:1-Heimsieg des TSV am 14. Spieltag gegen den FC Mittelbiberach fand die Kugel neunmal den Weg ins Netz.

Die Illertaler stellen bei allerdings schon neun ausgetragenen Partien auf eigenem Platz das beste Heimteam. Das Führungsduo Steinhausen und Sulmetingen blieb auf fremden Plätzen in der Hinserie unbesiegt.

Die Rolle des Toptorjägers war in den Vorjahren meist von Manuel Münst vom SV Ringschnait besetzt. In der laufenden Runde erwies sich aber Cedric Welz vom SV Baustetten mit 19 Treffern als treffsicherster Akteur der Bezirksliga.

Die besten Serien kamen vom SV Steinhausen und vom SV Sulmetingen, die beide achtmal in Folge ungeschlagen blieben. Die längsten Durststrecken hatten der FC Mittelbiberach zwischen dem vierten und zwölften Spieltag mit neun sieglosen Partien und der VfB Gutenzell zwischen dem siebten und 15. Spieltag mit ebenfalls neun Spielen ohne Sieg zu überstehen. (geki)