SV Schemmerhofen steht im Spitzenspiel unter Zugzwang

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A II trifft die TSG Achstetten auf den SV Schemmerhofen. Im Verfolgerduell stehen sich der SV Burgrieden und der SC Schönebürg gegenüber. Außerdem steigen zwei Derbys: Attenweiler/Oggelsbeuren empfängt Alberweiler und Mettenberg reist nach Äpfingen. Bereits am Freitagabend spielt der FC Wacker Biberach zu Hause gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim (Anstoß: 20 Uhr). In Attenweiler ertönt der Anpfiff am Samstag um 16 Uhr. Alle anderen Spiele gehen am Sonntag um 15 Uhr los.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der TSG Achstetten und dem SV Schemmerhofen hat seit vergangenem Sonntag zumindest vorerst ein Ende gefunden. Schemmerhofen verlor das Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach und hatte somit nicht das Glück wie die TSG Achstetten am Spieltag zuvor, als der TSG in Alberweiler noch in der Nachspielzeit das Siegtor gelang. Somit steht der SVS im Spitzenspiel unter Zugzwang. Drei Punkte beträgt der Abstand zwischen den beiden führenden Teams. Die TSG könnte sich mit einem Remis zufriedengeben. Auf jeden Fall kann Achstetten trotz des Heimrechts erst einmal abwarten. Schemmerhofen darf auf keinen Fall verlieren, denn einen Sechs-Punkte-Vorsprung ließe sich die TSG Achstetten bis ins kommende Frühjahr hinein wohl auf keinen Fall mehr abnehmen.

SVB-Heimspiel in Orsenhausen

Der SV Burgrieden empfängt auf dem Sportgelände in Orsenhausen den SC Schönebürg. Schönebürg steht mit 20 Punkten auf Platz drei, Burgrieden ist mit 19 Zählern einen Rang dahinter postiert. Der Sieger kann noch zumindest auf den Relegationsplatz Einfluss nehmen. Der Verlierer dieser Partie ist über viele Wochen im vorderen Tabellenmittelfeld gefangen. Besonders ist der SV Burgrieden gefordert aufgrund des Punktrückstands. Beim SC Schönebürg hatte die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren nichts zu bestellen. Zum anstehenden Derby reist nun nach Attenweiler der SV Alberweiler an. Der SVA verlor zwar ebenfalls gegen die TSG Achstetten, aber die Niederlage fiel mit 1:2 knapp aus. Die größere Erfahrung der Gäste könnte in diesem Derby den Ausschlag geben.

Ein Punkt aus dem Spiel gegen den SV Mietingen II erbeutete die SG Mettenberg, die beim SV Äpfingen antritt. Der eine Zähler ist zwar nicht viel, aber besser als die 2:3-Niederlage, mit der der SV Äpfingen aus Schemmerberg zurückkehrte. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn – Mettenberg steht auf Platz zwölf und Äpfingen auf Rang 13. Mettenberg hat einen Punkt mehr auf dem Konto. Dementsprechend ist Äpfingen im Heimspiel unter Zugzwang.

Der FC Wacker Biberach nimmt immer mehr Fahrt auf. Zuletzt wurde der Tabellenführer Schemmerhofen entthront und auch bei der TSG Achstetten war man zumindest an einem Remis nah dran. Ohne die Startschwierigkeiten die der FC Wacker hatte, wäre die Mannschaft auf jeden Fall unter den ersten drei Teams zu finden. Im Heimspiel am Freitagabend gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim sind die Biberacher auf jeden Fall in der Favoritenrolle.

So ihre Probleme haben derzeit der SV Mietingen II und die SF Bronnen. Deshalb stehen beide Mannschaften auch vereint im hinteren Tabellenmittelfeld. In Mietingen wird jeder versuchen, seine Situation zu verbessern. Beim Schlusslicht TSV Wain tut sich in Sachen Punkte sammeln derzeit nichts. Auch beim vergangenen Heimspiel gegen Laupertshausen/Maselheim ging der TSV wieder leer aus. Mit der SGM Altheim/Schemmerberg kommt ein Gegner, der versucht, vor allem gegen die Mannschaften, die hinter ihm stehen, zu Punkten zu kommen. Für Wain ist das Spiel eine erneut undankbare Aufgabe.