SV Rot II legt Durchmarsch zum Titelgewinn hin

Wegen einer kurzfristigen Absage haben in der Luftgewehr-Kreisliga B des Schützenkreises Biberach-Iller nur sieben Mannschaften die Wettkämpfe bestritten. Kein Team konnte den SV Rot II beim Durchmarsch zum Meistertitel nur annähernd gefährden. Der Sieg bei der SGS Hummertsried mit 1451:1338 Ringen war noch das i-Tüpfchen auf der hervorragenden Saison der Roter. Der Garant für den Titel war Dagobert Föhr, der mit 376 Ringen das beste Einzelergebnis über die gesamte Saison hinweg erzielte.

Vizemeister wurde der SV Oberstetten II. Carmen Lohr hatte mit 366 Ringen einen großen Anteil an den insgesamt 1406 erzielten Ringe. Der SV Burgrieden hatte mit Paul Götz in dieser Saison seinen Topschützen. Auch wenn er diesmal etwas schwächelte, trug er mit 361 Ringen bei der SGi Bad Schussenried doch seinen Teil zum 1396:1363-Auswärtssieg bei.

Mona Fischer hatte mit ihren 361 Ringen ihren Anteil beim 1366:1352- Sieg des SV Ringschnait am SV Illerbachen. Illerbachen sicherte sich damit den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Die Ringschnaiter platzieren sich hinter der SGi Bad Schussenried auf Rang sechs.

Aufsteigen in die Kreisliga A werden der SV Rot II und der SV Oberstetten II. Den Gang in die Kreisliga C wird die SGS Hummertsried antreten müssen.

Mit einem Schnitt von 367,00 Ringen ist der Roter Dagobert Föhr bester Einzelschütze der Kreisliga B. Auf den nächsten Plätzen folgen der Burgrieder Paul Götz (366,50) und Jürgen Ziesel (SV Oberstetten/364,17).