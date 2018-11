SV Rissegg will nicht abreißen lassen

Der Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga B II steht kurz vor der Winterpause. Am Sonntag treffen die Mannschaften anlässlich des 15. Spieltags ein letztes Mal vor der verdienten Ruhezeit aufeinander. Das Spitzentrio zieht weiter seine Kreise, während der SV Rissegg knapp dahinter nicht abreißen lässt.

Der Spieltag beginnt am Sonntag um 12.45 Uhr mit der Begegnung SGM Schemmerhofen/Ingerkingen gegen den Tabellenführer SV Ellwangen. Das Hinrundenspiel konnte der SVE knapp mit 1:0 für sich entscheiden, muss nun aber in der Fremde, in Schemmerhofen, bestehen. Die SGM spielt bislang eine sehr ordentliche Saison und musste bislang zu Hause erst eine Niederlage hinnehmen.

Weiter geht es um 14.30 Uhr mit alle anderen Spielen. Der SV Rissegg gastiert am Sonntag beim FC Inter Laupheim. Der SVR ist nicht gewillt, die Teams an der Tabellenspitze ziehen zu lassen. Nur drei Punkte befindet man sich aktuell hinter dem Dritten. Inter konnte in der vergangenen Woche beim Derby in Rot einen Punkt klauen, was den Rotern mehr wehtut, als es Inter hilft. Gefreut haben dürfte man sich in Laupheim dennoch.

Besagter FV Rot muss am Sonntag zu den SF Schwendi II reisen. Für Rot sollte der Gegner kein allzu schwieriges Hindernis darstellen. 18 Punkte und damit acht Tabellenplätze trennen die beiden Kontrahenten. In der Heimtabelle steht Schwendi II an vorletzter Stelle, Rot in der Auswärtstabelle auf Platz zwei. Rot sollte drei Punkte mitnehmen, um nicht mit zu viel Abstand nach oben in die Winterpause zu gehen.

Spiel auf Augenhöhe

Die SF Sießen treffen zu Hause auf die SGM Reinstetten/Hürbel. Dabei dürfte die Zuschauer ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwarten. Die Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn und trennten sich in der Hinrunde mit 1:1.

Der SV Orsenhausen empfängt den SV Baustetten II. Orsenhausen konnte in der Vorwoche beim Remis in Reinstetten erstmals seit dem dritten Spieltag wieder punkten. Der SVO befindet sich dennoch nach wie vor abgeschlagen auf dem letzten Platz. Aber auch Baustetten II tut sich schwer, trotz der Tatsache, dass man am letzten Spieltag nur knapp mit 0:1 gegen den Zweiten verlor.

Jener Zweite, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, trifft auf den SV Fischbach. Der SVF ist Vorletzter, holte aber in den letzten beiden Spielen vier Punkte. Die SGM hingegen schwächelte zuletzt. Nach zehn Siegen am Stück zum Saisonstart, holte man in den letzten drei Spielen nur drei Punkte.

Der TSV Hochdorf befindet sich bereits in der Winterpause und hat am 15. Spieltag spielfrei.