Der SV Ringschnait trägt das Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Riß am Samstag gegen den SV Eberhardzell auf dem Kunstrasen am Biberacher Erlenweg aus (Anstoß: 14.30 Uhr). Auch die „Zweite“ des SVR spielt in der Kreisliga B I gegen den SV Eberhardzell II in Biberach (Anpfiff: 12.45 Uhr).