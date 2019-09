SV Reute gewinnt C-Jugend-Turnier

Insgesamt 39 Mannschaften – von den Bambini bis zur C-Jugend – haben um die bestmöglichen Platzierungen beim Jugendfußballturnier des FC Bellamont gespielt. Darüber hinaus sahen die Zuschauer Einlagespiele der B-, C-, und D-Mädchen.

Das E-Jugend-Turnier an Tag eins mit 14 Mannschaften gewann der TSV Landsberg vor dem SC Pfullendorf und der SGM Haslach-Iller/Rot I. Platz eins in der C-Jugend sicherte sich der SV Reute vor der SGM Ellwangen und der SGM Bad Wurzach/Arnach. Bei den Bambini spielten am zweiten Turniertag sieben Mannschaften gegeneinander. Im D-Jugend-Turnier setzte sich die SGM Iller/Rot vor der JFG Kronburg und der SG Mettenberg. Bei der F-Jugend spielten sechs Mannschaften um den Sieg. Der ging an den FC Memmingen vor dem SV Reute und dem SV Steinhausen.