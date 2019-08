SV Reinstetten zieht in Runde zwei ein

Der Frauenfußball-Regionenligist FC Bellamont hat in der ersten Runde des WFV-Pokals zu Hause gegen den Landesliga-Aufsteiger SV Reinstetten mit 2:5 (0:2) verloren. Beide Mannschaften kamen gut in das Spiel, die Anfangsphase verlief ausgeglichen. In der 25. Minute erzielte Julia Hartmann das 1:0 für den SV Reinstetten. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Julia Hartmann auf 2:0 für den SVR. Direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs markierte Julia Hartmann das 0:3. Der SV Reinstetten war in der Folge besser im Spiel und erhöhte durch einen Kopfball von Alexa Schoch auf 0:4. Wenige Minuten später verkürzte der FC Bellamont auf 1:4 durch Elena Ries. Kurze Zeit später kam der FCB durch einen von Sina Wirthensohn verwandelten Foulelfmeter zum 2:4. In der Schlussphase setzte Jessica Jäger den Schlusspunkt zum 2:5.