SV Reinstetten verliert Tabellenführung

Der dritte Durchgang der Rundenwettkämpfe des Schützenkreises Biberach-Iller mit der Sportpistole hat es in sich gehabt. Der SV Reinstetten verlor in beiden Kreisligen die Tabellenführung. Neuer Spitzenreiter in der Kreisliga A ist der SV Umlachtal Fischbach I durch einen knappen Sieg gegen den SV Ringschnait II (783:780 Ringen).

Der bisherige Tabellenführer der Kreisliga A, der SV Reinstetten I, musste sich überraschend bei der SGi Biberach I mit 765:779 Ringen geschlagen geben. In einer weiteren spannenden Begegnung setzte sich der SV Essendorf I gegen den SV Ringschnait I mit 776:770 Ringen durch. Die SGi Bad Schussenried III konnte den SV Laupheim II mit 709:693 Ringen bezwingen.

In der Kreisliga B stürzte der bisherige Tabellenführer ab. Im internen Reinstetter Duell verlor die „Zweite“ gegen die „Dritte“ mit 714:742 Ringen. Der neue Tabellenführer SGi Bad Schussenried II gewann beim SV Ringschnait III (751:679). Ein weiteres vereinsinternes Duell gab es beim SV Birkenhard. Hier setzte sich die „Erste“ mit 736:711 Ringen gegen die „Dritte“ durch.

Eine spannende Begegnung war die der SGi Biberach II gegen den SV Birkenhard II. Hier gewannen die Biberacher knapp mit 714:713 Ringen. Der SV Reinstetten IV erzielte 730 Ringe.

Das beste Einzelergebnis dieses Durchgangs erzielte mit 273 Ringen der Reinstetter Daniel Scheuffele. Ergebnisse