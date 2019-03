SV Reinstetten rückt auf Platz zwei vor

Klare Siege haben der SV Alberweiler II und der SV Reinstetten in der Frauenfußball-Regionenliga VI gefeiert. Der FC Bellamont verlor zu Hause, der SV Burgrieden spielte unentschieden.

SV Alberweiler II – SGM Haslach/Wangen 5:0 (1:0). Der SVA II fand zunächst schwer ins Spiel und ließ einige Chancen liegen, ehe Marina Dobler nach einer guten Kombination das 1:0 (44.) markierte. In Halbzeit zwei störte Alberweiler II früher. Florine Hartnegg verwandelte zwei Elfmeter (56., 66.) und erhöhte auf 3:0. In der 69. Minute setzte sich Jana Scheffold über rechts durch und schloss zum 4:0 ab. Den Schlusspunkt setzte Laura Mohr, die einen Diagonalball zum 5:0 verwertete (82.). Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am 31. März (Anstoß: 11 Uhr) beim TSV Tettnang II.

SV Immenried – SV Reinstetten 0:4 (0:1). Der SV Reinstetten machte von Beginn an viel Druck und kam durch Sophia Ströbele (24.) zum 1:0. Im weiteren Spielverlauf dominierte der SVR klar. Zu Beginn der zweiten Halbzeit belohnte Miriam Rapp die Bemühungen der Gäste mit dem 0:2 nach einem Freistoß (50.). Die weiteren Treffer zum 0:4-Endstand steuerten Aylin Rapp (63.) und Katja Haas (73.) bei. Durch den Sieg rückte der SV Reinstetten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Das nächste Spiel steht für den SVR am Sonntag, 31. März (Anpfiff: 12.15 Uhr), zu Hause im Waldstadion an. Gegner ist der SV Burgrieden.

FC Bellamont – TSB Ravensburg 2:3 (0:2). Gegen den Tabellenführer aus Ravensburg entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Die Gäste drängten vom Start weg auf die Führung. Durch zwei Tore von Tamara Saric (19., 41.) lag der TSB zur Pause mit 2:0 vorn. Den 1:2-Anschlusstreffer direkt vor der Pause durch Kerstin Schneider gab die Schiedsrichterin wegen eines vermeintlichen Foulspiels nicht. In Hälfte zwei drehte Bellamont auf und glich durch die Treffer von Mara Eschbach (46.) und Kerstin Schneider (52.) zum 2:2 aus. Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn des FCB machte Denise Seibt (75.) durch ein Freistoßstor aus rund 30 Metern zunichte. Das nächste Spiel des FC Bellamont gegen den SV Deuchelried findet am 31. März (Beginn: 11 Uhr) in Bellamont statt.

SV Burgrieden – SV Maierhöfen-Grünenbach 0:0. Auf Tore warteten die Zuschauer in Burgrieden vergebens. Durch das 0:0 fiel der SVB in der Tabelle auf Platz acht zurück. Burgrieden gastiert am nächsten Sonntag (Anstoß: 12.15 Uhr) beim SV Reinstetten.