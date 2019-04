SV Reinstetten nimmt nächsten Anlauf

Am Donnerstag, 18. April (Anpfiff: 18.30 Uhr), unternimmt der SV Reinstetten den nächsten Anlauf auf den ersten Heimsieg. Dicht davor stand man gegen Dettingen, den bitteren Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit muss der SVR nun gegen den SV Steinhausen gedanklich ausblenden. Auch für die Gäste war am Vorsonntag weniger die eigene Leistung, sondern ebenfalls das Endergebnis ärgerlich. Auf fremdem Geläuf ist der SVS allerdings seit November ungeschlagen, die Verlängerung dieser Serie ist das erklärte Ziel des Tabellenachten.