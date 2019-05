SV Reinstetten landet Derbysieg

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI zu Hause mit 0:2 gegen den SV Reinstetten verloren. Alberweiler II verlor beim SV Bergatreute. Der SV Burgrieden spielte 2:2.

FC Bellamont – SV Reinstetten 0:2 (0:1). Reinstetten erwischte einen Blitzstart. Sophia Ströbele erzielte das frühe 0:1 (3.). FCB-Torhüterin Maria Reischle konnte den Ball nach einem flachen Torschuss zwar noch parieren, beim folgenden Nachschuss war sie aber chancenlos. Bellamont zeigte sich nur kurz geschockt und hielt in der Folge weiter dagegen, bis zur Pause spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab. Den Schlusspunkt im Derby zum 0:2 setzte erneut Sophia Ströbele (88.). Nun fehlt dem SVR in den nächsten drei Spielen nur noch ein Punkt, um sich den Aufstiegsrelegationsplatz zu sichern. Das nächste Spiel des FCB findet am 26. Mai um 12.15 Uhr gegen den SV Burgrieden in Bellamont statt. Reinstetten gastiert am Sonntag, 26. Mai (Anstoß: 11 Uhr), bei Haslach/Wangen. Für das Pokalfinale zwischen Warthausen und Bellamont am Mittwoch, 29. Mai (Anstoß: 18.30 Uhr, Rasenplatz am Biberacher Erlenweg), setzt der FCB einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 17.30 Uhr am Vereinsheim.

SV Bergatreute – SV Alberweiler II 3:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 Julia Schnell (35., 47.), 1:1 Aileen Rölle (37.), 3:1 Franziska Futscher (57.).

SV Burgrieden – SV Immenried 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Jana Kösling (4.), 1:1 Pia Kling (59.), 1:2 Tamara Kant (66.), 2:2 Katharina Brandt (71.).