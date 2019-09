SV Reinstetten kassiert die erste Saisonniederlage

In der Fußball-Bezirksliga Riß hat Tabellenführer Schwendi seine Aufgabe in Baustetten mit einem klaren 4:0-Sieg gelöst. Neuer Tabellenzweiter ist der SV Sulmetingen nach einem 3:1 gegen den SV Reinstetten, für den es gleichzeitig die erste Saisonniederlage war. Am Tabellenende verschaffte sich der SV Eberhardzell mit einem klaren 6:2 gegen den BSC Berkheim Luft. Olympia Laupheim II kam mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Baltringen zum ersten Saisonsieg.

SV Sulmetingen – SV Reinstetten 3:1 (2:0). Für die agilen Gäste hatten Philipp Kolb und Kevin Steinhauser in der guten Anfangsphase Chancen. Die Gastgeber dagegen gingen mit ihrer ersten torgefährlichen Aktion gleich in Führung. Ademir Causevic (18.) traf per Kopf nach Eckball von Heiko Gumper. Frank Frommann (43.) traf mitten in eine gute Gästephase zum 2:0. Gästekeeper Kevin Rau lenkte einen Freistoß von Gumper an den Pfosten, in der Folge hätte der SVS das Spiel vorzeitig entscheiden können. Stattdessen verkürzte Robin Kammerlander (65.) per Kopf auf 1:2. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, entblößten aber die Abwehr. Marcel Karremann (77.) entschied nach Vorlage von Bayer mit dem 3:1 das Spiel.

SV Baustetten – SF Schwendi 0:4 (0:0). Der Tabellenführer entführte aufgrund einer guten zweiten Halbzeit letztlich verdient die Punkte. Beide Mannschaften hatten in der ausgeglichenen ersten Halbzeit jeweils zwei gute Möglichkeiten zu verzeichnen. Nach schnellem Umschaltspiel markierte Benjamin Friedrich (55.) das 0:1 für die Gäste. Einen umstrittenen Foulelfmeter nutzte Alexander Mayr (65.) zum 0:2. Die Gäste hatten die Partie nun im Griff, Christian Ehe (80.) war nach einem Freistoß durch den Strafraum zum 0:3 erfolgreich. Eine gute Einzelaktion von Yannick Harsch (84.) brachte den aber etwas zu hoch ausgefallenen 0:4-Auswärtssieg für den Tabellenführer.

SV Ringschnait – SV Steinhausen 3:2 (1:2). Die Gäste hatten einen Blitzstart. Tobias Rothenbacher (1.) versenkte einen als Flanke gedachten Ball nach 30 Sekunden zum 0:1. Auch in der Folgezeit stellte der SVS die Heimelf mit schnellen Angriffen vor Probleme. Zur richtigen Zeit kam dann das 1:1 von Patrick Sowa (21.) mit einem Schuss in den Winkel. Wiederum Tobias Rothenbacher (30.) traf nach einem Pass in die Schnittstelle zum 1:2-Pausenstand. Manuel Münst (48.) konnte nach einer Ecke von Martin Kuhl am langen Pfosten zum 2:2 einköpfen. Mit einem Traumtor aus halblinker Position in den Winkel markierte wiederum Manuel Münst (60.) den letztendlich doch verdienten 3:2-Siegtreffer für den Tabellendritten.

SV Dettingen – FC Mittelbiberach 3:1 (1:0). Die Heimelf konnte trotz des vierten Sieges in Folge nicht immer überzeugen. Paolo Santoro (2.) gelang auf Querpass von Marcus Hermann aus kurzer Distanz das schnelle 1:0. Die Gäste hatten dann aber Feldvorteile. Rainer Reisch traf per Kopf nur Aluminium. Der Gastgeber kam nach der Pause besser in die Partie, nach einer Balleroberung im Gästestrafraum gelang Marcus Hermann (55.) das 2:0. Unnötige Fehler des SVD hielten die Gäste im Spiel, Fabian Zell (62.) machte aus spitzem Winkel das 1:2. SVD-Keeper Julian Schütz rettete darauf zwei Mal gegen Zell. Nach guter Vorarbeit von Maximilian Mosbacher machte SVD-Spielertrainer Oliver Wild (77.) in Torjägermanier das 3:1.

Olympia Laupheim II – SV Baltringen 2:1 (1:0). Die Gastgeber kamen mit einer starken kämpferischen Leistung trotz einstündiger Unterzahl verdient zum ersten Saisonsieg. In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf mehr vom Spiel, Lukas Rost (30.) traf im Nachschuss zum verdienten 1:0. Nach einer Notbremse sah Marcel Hallas (35.) von den Gastgebern die Rote Karte. Die Gäste kamen nach dem Wechsel besser ins Spiel, zwingende Torchancen ließ die auf Konter lauernde Heimelf aber nicht zu. Einen dieser Konter nutzte Robin Dürr (64.) mit einem platzierten Schuss zum 2:0. Mario Esposito (82.) gelang für die Gäste noch per Abstauber das 1:2. Bes. Vork.: Gelb-Rot Berkkan Celik (Olympia II.).

SGM Warthausen/Birkenhard – VfB Gutenzell 1:0 (0:0). In der durchschnittlichen Partie war beiden Mannschaften anzumerken, dass es um einiges ging. Die Gastgeber behielten letztlich mit einem Arbeitssieg die Oberhand. Offensiv traten beide Teams nur selten in Erscheinung, die Gäste hatten zwei Halbchancen zu verzeichnen, die beste Möglichkeit für die SG hatte Patrick Wilpert vor der Pause. Nachdem der Gästekeeper einen Schuss von Patrick Grimm nur abklatschen konnte, war schließlich Patrick Wilpert (55.) zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. Die Gäste agierten in der Schlussphase mit langen und hohen Bällen, die von der Abwehr der Heimelf meist abgefangen wurden. Eigene Konter spielte die SG nicht sauber aus.

SV Eberhardzell – BSC Berkheim 6:2 (3:0). Die Heimelf überzeugte und siegte auch in der Höhe verdient. Matthias Rehm (20.) traf ins lange Eck zum 1:0. Nach guter Vorarbeit von Luca Mühlbach markierte Dennis Nitzke (29.) das 2:0. Einen Rückpass von Simon Bärsauter schloss Matthias Rehm (43.) zum 3:0 ab. Die Heimelf machte nach dem Wechsel nahtlos weiter, Luca Mühlbach (48.) traf per Foulelfmeter zum 4:0. Im Anschluss an einen Freistoß traf Max Fuchs per Kopf zum 5:0. Die BSC-Treffer zum 5:1 durch Philipp Birk-Braun (65.) und 5:2 durch Daniel Welser (69.) waren sehenswerte, direkt verwandelte Freistöße. Matthias Rehm (77.) machte mit einer guten Einzelaktion den 6:2-Erfolg perfekt.