SV Reinstetten überwintert auf Platz zwei

Der FC Bellamont, der SV Reinstetten und der SV Alberweiler II haben sich in der Frauenfußball-Regionenliga VI jeweils mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Der SV Burgrieden unterlag hingegen in Ravensburg.

SV Bergatreute – FC Bellamont 0:6 (0:4). Am letzten Spieltag vor der Winterpause dominierte Bellamont von Beginn an das Spiel und ging nach sechs Minuten durch Mara Eschbach in Führung. Eschbach zeigte sich in Torlaune und legte bis zur Pause noch drei Treffer nach (14., 30., 34.). Auch in Halbzeit zwei präsentierte sich Bellamont als die spielstärkere Mannschaft. Vanessa Gapp erhöhte auf 5:0 (54.), ehe Mara Eschbach zum 6:0-Endstand traf (65.). Zum dritten Mal in Folge blieb der FCB damit ohne Gegentreffer und überwintert auf dem vierten Tabellenplatz. Die Rückrunde startet am 17. März 2019.

SV Reinstetten – SV Deuchelried 2:0 (0:0). Das letzte Heimspiel vor der Winterpause war auch das Topspiel um Tabellenplatz zwei. Das Spiel war von Beginn an von einem hohen Tempo geprägt und verlief in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. Klare Torchancen blieben Mangelware. Nach der Pause kam Reinstetten besser ins Spiel und übte permanent Druck auf die Gäste aus. In der 51. Minute belohnte Katja Haas die Heimmannschaft mit einem schönen Schuss ins linke Eck zum 1:0. Auch danach blieb der SVR konzentriert und wollte die Führung ausbauen. Katja Haas traf schließlich zum 2:0 und brachte den verdienten Heimsieg so unter Dach und Fach. Der SV Reinstetten überwintert somit auf Tabellenplatz zwei.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Alberweiler II 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Karolin Kuffner (11.), 1:1 Tamara Bauschatz (67.), 1:2 Mara Christ (90.), 1:3 Sandra Schunack (90.).

TSB Ravensburg – SV Burgrieden 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Vanessa Frank (8./Eigentor), 2:0, 3:0, 5:1 Tamara Saric (41., 42., 83.), 3:1 Franziska Schick (57.), 4:1 Carina Gragnato (70.).