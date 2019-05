SV Reinstetten übernimmt Tabellenführung

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI im Derby gegen den SV Burgrieden einen klaren 5:0-Heimerfolg eingefahren. Der SV Alberweiler II war zu Hause erfolgreich gegen Ravensburg. Dem SV Reinstetten gelang ein Auswärtssieg, durch den der SVR die Tabellenführung übernahm.

SGM Wangen/Haslach – SV Reinstetten 0:4 (0:2). Der SVR war von Beginn an spielbestimmend. Nach etwa einer Viertelstunde erzielte Annika Schoch das verdiente 1:0, dem Miriam Rapp noch vor der Pause das 2:0 folgen ließ. Die zweite Hälfte verlief ähnlich wie der erste Durchgang. Der SVR ließ viele Chancen ungenutzt. Wangen/Haslach verzeichnete gar keine Torchancen. Reinstetten schraubt das Ergebnis derweil noch auf 0:4 in die Höhe. Durch den Sieg und die Niederlage des TSB Ravensburg konnte der SVR die Tabellenführung übernehmen. Tore: 0:1 Annika Schoch (14.), 0:2 Miriam Rapp (35.), 0:3 Julia Hirschmann (65.), 0:4 Alexa Schoch (77.).

SV Alberweiler II – TSB Ravensburg 2:0 (0:0). Im Spiel gegen den Tabellenführer aus Ravensburg zeigte die Heimmannschaft von Anfang an eine konzentrierte Leistung, ließ die Gäste bis zur Mittellinie anlaufen, um dann auf Konter zu lauern. Diese Taktik führte in Hälfte eins noch zu keinem Torerfolg. Nach der Pause versuchten die Gäste, den Druck zu erhöhen, wodurch sich in der Defensive einige Lücken auftaten. Diese wusste der SVA II zu nutzen. Florine Hartnegg traf aus der Drehung zum 1:0 (71.). In der 86. Minute fuhr der SVA II einen guten Konter, den Aileen Rölle nach starker Vorarbeit von Sina Romer zum 2:0 abschloss. Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am 2. Juni (Anstoß: 11 Uhr) in Meckenbeuren.

FC Bellamont – SV Burgrieden 5:0 (2:0). Nach einer Viertelstunde brachte Mara Eschbach die Heimmannschaft mit einem Doppelpack in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Vanessa Gapp auf 3:0. Danach traf Mara Eschbach erneut doppelt. Bellamont kletterte durch diesen Sieg auf den dritten Platz. Am Mittwoch trifft Bellamont im Bezirkspokalfinale auf den TSV Warthausen. Anstoß ist um 18.30 Uhr in Biberach. In der Regionenliga steht am kommenden Sonntag ein Auswärtsspiel bei der SGM Haslach/Wangen an. Anstoß ist um 11 Uhr.