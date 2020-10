SV Oberstetten II und SGi Bad Schussenried II sind erste Tabellenführer

Die Luftgewehr-Kreisliga startet in die Rundenwettkämpfe 2020/21 im Schützenkreis Biberach-Iller mit nur noch 16 Mannschaften. Diese ermitteln in zwei Achter-Gruppen in den Klassen A und B ihren Meister.

In der Kreisliga A starteten der SV Oberstetten II und der SV Balzheim I stark. Die Oberstetter erreichten mit einem Sieg gegen den SV Rot II (1442:1391 Ringe) den Platz an der Sonne. Das beste Ergebnis erzielte die Oberstetterin Carmen Lohr (373 Ringe). Um drei Ringe besser war der Balzheimer Markus Kordas: Beim 1440:1347-Sieg des SVB I gegen die SGi Biberach erzielte er 376 Ringe. Zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten SV Illerbachen gibt es nach dem ersten Wettkampf schon einen beachtlichen Abstand. Am 1395:1346-Erfolg des SV Illerbachen II gegen den SV Burgrieden hatte Franziska Frost mit 365 Ringen einen großen Anteil. Der Schussenrieder Manuel Burghart war mit 351 Ringen der Beste bei der Begegnung zwischen der SGi Bad Schussenried und dem SV Essendorf. Die Schussenrieder konnten sich mit 1372:1362 Ringen durchsetzen.

In der Kreisliga B geht es enger zu

In der Kreisliga B geht es etwas enger zu. Hier bezwang die SGi Bad Schussenried II die SGS Hummertsried überlegen mit 1364:1186 Ringen und ist somit erster Tabellenführer. Knapp dahinter liegt der SV Illerbachen III, der den SV Ringschnait mit 1359:1274 Ringen besiegte. Der ZSV Dietenheim setzte sich mit 1358:1341 Ringen gegen den SV Balzheim II durch. Der SV Laupheim gewann den SV Rot III mit 1347:1291 Ringen.