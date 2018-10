SV Mietingen I behauptet Rang eins

Der SV Mietingen I bleibt Tabellenführer in der Frauenfußball-Bezirksliga. Der SVM I schlug die SGM Dettingen mit 4:0. Punktgleicher Zweiter ist weiter der TSV Warthausen.

TSV Warthausen – SV Reinstetten II 1:0 (0:0). Beide Mannschaften starteten motiviert ins Flutlichtspiel. Chancen waren in Hälfte eins aber Mangelware. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang Eva Hertenberger nach einem schönen Freistoß das 1:0 (48.). Der TSV war fortan auf das 2:0 aus, was Reinstettens kompakt stehenden Hintermannschaft aber verhinderte. Am Sonntag, 21. Oktober, empfängt Warthausen nun die SGM Bellamont/Rot II (10.30 Uhr).

SV Laupertshausen – TSV Hochdorf 1:2 (1:2). Der SVL kämpfte bis in die Schlussminuten um das Remis, scheiterte aber mehrmals an der Torhüterin des TSV. So ging Hochdorf letztlich als Sieger vom Platz. Tore: 1:0 Selina Müller (3.), 1:1 Theresa Kilian (15.), 1:2 Selina Müller (38.).

SV Reinstetten II – SV Mietingen II 1:3 (1:1). Im Waldstadion ging der Gast früh in Führung (5.). Die Heimelf legte danach an Tempo zu und glich aus. Nach der Pause zeigten sich die Mietingerinnen wieder stärker und verbuchten so am Ende drei Punkte. Tore: 0:1 Elisa Hempfer (5.), 1:1 Lena Miller (39.), 1:2 Nele Fridrich (53.), 1:3 Lea Bausenhardt (64.).

FC Wacker Biberach – TSV Warthausen 0:2 (0:1). Der FC Wacker startete gut, verpasste es aber, in Führung zu gehen. Dies tat dann der TSV nach einer Ecke. Die zweite Hälfte dominierte Warthausen, Wacker konnte nur noch einzelne erfolglose Konter setzen. Tore: 0:1 Nadine Härle (25.), 0:2 Sandra Winkler (70.).

SV Mietingen I - SGM Dettingen 4:0 (3:0). Der Tabellenführer ging konzentriert in die Partie und bestimmte bis zum 1:0 durch Jessica Ganz (8.) das Spiel. Danach verflachte die Partie, bis Lisa Müller mit einem Doppelschlag (33./35.) für die Vorentscheidung sorgte. In Hälfte zwei hatte die SGM über weite Strecken mehr vom Spiel, konnte sich allerdings kaum Torchancen erspielen. Für die Entscheidung zum verdienten Sieg sorgte Miriam Ott mit dem 4:0 (68.).