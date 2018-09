SV Mietingen ist neuer Tabellenführer

Der neunte Spieltag hat eine Wachablösung an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Riß gebracht. Der SV Mietingen profitierte vom torlosen Ausgang der Spitzenparie in Sulmetingen und übernahm mit dem eigenen 4:0-Sieg in Reinstetten erstmals die Tabellenspitze. Der VfB Gutenzell entführte in Laupheim etwas überraschend die Punkte. Nichts zu erben gab es für die Kellerkinder bei ihren Auswärtsspielen.

SV Reinstetten – SV Mietingen 0:4 (0:1). Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß. Roland Mayer (3.) verwertete eine Flanke von Felix Stumm am langen Pfosten zum 0:1. Die Heimelf zeigte sich wenig beeindruckt und erzwang ein phasenweise ausgeglichenes Spiel, mehr Zug zum Tor hatte aber eindeutig der SVM, der bis zur Pause durch Robin Ertle und Mayer Großchancen ausließ. Hochkarätige Möglichkeiten hatte der Gast auch nach dem Wechsel, ehe Robin Ertle (60.) per Abstauber das 0:2 folgen ließ. Der SVR strahlte nur bei Standards etwas Torgefahr aus und musste nach einem an Glaser verwirkten Elfer durch Robin Ertle (75.) das 0:3 einstecken. Die Vorarbeit von Ertle nutzte Christian Glaser (79.) zum eher zu niedrig ausgefallenen 0:4-Auswärtssieg.

Olympia Laupheim II – VfB Gutenzell 1:2 (0:0). Die Gastgeber bezogen überaus unglücklich ihre dritte Heimniederlage in Folge. In der ereignislosen ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, echte Torchancen zu erarbeiten. Die Gastgeber kamen mit deutlich mehr Zug aus der Kabine, ein Tor von Jan Neuwirth fand wegen Abseits keine Anerkennung, Martin Aggeler traf nur Aluminium. Nach feinem Rückpass von Nikolaos Liolios traf Robin Dürr (75.) zum 1:0. Die Gäste kamen im Anschluss an einen Freistoß aus dem Halbfeld durch Florian Walker (85.) zum 1:1, bei einem weiteren Standard ging Jürgen Hagel (90.+2.) davon und markierte den 1:2-Siegtreffer.

TSV Kirchberg – SV Baustetten 1:1 (0:0). Bei den Gästen agierte Spielertrainer Endler im Mittelfeld, der Aufsteiger hatte zunächst mehr Ballkontakte. Die erste gute Chance hatte aber der TSV, als Alexander Luppold einen Querpass von Dennis Raible neben das Tor setzte. Für den SVB traf Marcel Schwarzmann nur die Querlatte, Timo Stefan rettete für den TSV vor der Pause auf der Linie. Nach einer guten Ballstaffette der Gäste schob Florian Steinle (49.) aus sechs Metern zum 0:1 ein. Die kampfstarke Heimelf kam aber zurück ins Spiel, Alexander Luppold (65.) verwertete einen Pass von Roque Walcher Garcia zum 1:1. In der turbulenten Schlussphase parierte SVB-Keeper Florian Raia einen Freistoß von Stefan Luppold, auf der Gegenseite rettete TSV-Keeper Benedikt Berger mit einem tollen Reflex das Remis.

SV Eberhardzell – TSG Achstetten 2:0 (1:0). Von der jüngsten Niederlagenserie war bei der Heimelf wenig zu spüren, sie spielte von Beginn an munter nach vorne. Tobias Rehm versäumte es, den SVE nach einer knappen halben Stunde in Führung zu bringen, sein Strafstoß wurde von TSG-Keeper Markus Czerwinka pariert. Eine weitere Standardsituation brachte das verdiente 1:0. Matthias Rehm traf sehenswert per Freistoß (39.). Nach dem Wechsel wurde die Partie zerfahrener. Die Gäste erarbeiteten sich eine Reihe von Chancen, doch unter anderem Daniel Krug und Jan Pablo Fronius zielten daneben. Der SVE erwies sich als effizient, eine Hereingabe von Luca Mühlbach verwertete David Mohr zum 2:0 (73.). Gästespielertrainer Christian Sameisla versäumte es, die Begegnung nochmals spannend zu machen. Aus kurzer Distanz scheiterte er am starken Zeller Schlussmann Patrick Lerch.

SV Steinhausen – SV Dettingen 3:2 (1:0). Beide Mannschaften suchten in der guten Partie den Weg nach vorn. Die Gastgeber hatten den besseren Einstieg, David Freisinger (6.) blockte eine Rückpass auf den Gästekeeper ab und schoss zum 1:0 ein. Philipp Borner (52.) verwandelte einen an Florian Kienle verursachten Elfmeter zum 2:0. Die Gäste steckten nicht zurück und kamen durch deinen berechtigten Foulelfmeter durch Marcus Hermann (73.) auf 2:1 heran. Fabian Pfender (80.) schloss einen von ihm selbst eingeleiteten Konter zum 3:1 ab. Durch einen verwandelten Handelfmeter verkürzte wiederum Marcus Hermann (87.) noch auf 3:2.

SV Ringschnait– TSV Ummendorf 5:0 (3:0). Eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein überragender Manuel Münst brachten einen verdienten Derbysieg des SVR. Manuel Münst (22., 28.) verwertete einen Querpass von Martin Sowa zum 1:0 und war dann mit einem Schuss in den Winkel für das 2:0 verantwortlich. Die Gäste kamen bei einigen gut angesetzten Kontern nicht entscheidend zum Abschluss. Mit einem Schuss in den Torwinkel sorgte Stefan Grell (44.) für den 3:0-Pausenstand. Die Heimelf ließ auch nach der Pause die Zügel nicht schleifen, Manuel Münst (56.) nutzte die starke Vorarbeit von Manuel Schlichthärle zum 4:0. Grell traf nach 60 Minuten nur Alu, ehe er der Vorarbeiter zum 5:0 durch Manuel Münst (87.) war.