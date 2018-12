SV Mietingen ist klarer Titelfavorit

Namen & Zahlen

In den bisherigen 119 Partien gab es 403 Treffer für die Fans zu bejubeln, was wie in der Vorsaison einem Schnitt von 3,4 Toren pro Partie entspricht. In 30 Spielen fielen fünf oder mehr Treffer, das unbeliebte torlose Remis gab es nur sieben Mal. Die torreichste Partie gab es am 13. Spieltag beim 8:3-Sieg des VfB Gutenzell in Ummendorf zu vermelden, dem stand der 7:3-Sieg des SV Mietingen gegen die TSG Achstetten am achten Spieltag nur wenig nach.

Der zweite Spieltag war mit 32 Treffern der torreichste, auf Niedrigtemperatur agierten die Offensivabteilungen am 17. Spieltag mit nur zwölf erfolgreichen Torabschlüssen. Manuel Münst vom SV Ringschnait führt wie schon in der Vorsaison mit 19 Treffern die Torjägerliste an, Robin Ertle vom SV Mietingen schielt mit 17 Treffern aber ebenfalls noch nach der Torjägerkrone. Dessen Mannschaft war mit genau 50 Treffern auch das eindeutig torhungrigste Team der Liga. Erstaunlicherweise gelangen dem Spitzenreiter, der auch die beste Heim-und Auswärtsbilanz vorweist, auf fremden Plätzen mehr Treffer.

Die beste Serie nimmt aber nicht der SV Mietingen für sich in Anspruch, sondern der Vierte, die SF Schwendi, die vom dritten bis zum neunten Spieltag ohne Niederlage blieben. Das negative Kontrastprogramm bietet der TSV Kirchberg, der vom dritten bis zum 17. Spieltag sieglos blieb, das Jahr aber mit einem Sieg abschloss. Auch der TSV Ummendorf hatte eine neun Spieltage lang andauernde Sieglos-Serie zu verdauen, gegen Ende der Halbserie punktete das Schlusslicht aber noch gut.

Das kann auch der SV Reinstetten von sich behaupten. Interimstrainer Stefan Riedmüller, der Bernard Stvoric nach dessen einjähriger Amtszeit ablöste, blieb mit seinem Team in drei Partien vor der Winterpause unbesiegt. Bewegung auf der Trainerposition gab es auch bei der TSG Achstetten. Co-Trainer Frank Schuster übernahm ab dem zehnten Spieltag das Amt des erst zu Saisonbeginn verpflichteten Spielertrainers Christian Sameisla. Beim TSV Kirchberg dagegen setzt man auf Beständigkeit: Spielertrainer Philipp Lang ist seit sieben Jahren beim TSV und somit der dienstälteste Übungsleiter der Bezirksliga.