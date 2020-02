SV Illerbachen ist Meister

Die Luftgewehr-Rundenwettkämpfe in der Kreisoberliga des Schützenkreises Biberach-Iller sind mit einem spannenden Finale zwischen den zwei dominierenden Mannschaften dieser Saison, SV Illerbachen und SV Oberstetten, zu Ende gegangen. Illerbachen gewann die Partie knapp mit 3:2 und konnte sich damit den Meistertitel sichern. Kathrin Losert erzielte mit 384 Ringen das beste Ergebnis in dieser Begegnung.

Der SV Birkenhard holte sich mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung durch einen 5:0-Erfolg gegen den SV Rot den dritten Tabellenplatz. Dabei erreichte Stephan Ziegler mit 377 Ringen das beste Ergebnis. Beim 4:1-Erfolg des SV Regglisweiler gegen die „Zweite“ des SV Haslach war Stephan Müller mit 388 Ringen der überragende Akteur. Im Lokalderby zwischen dem SV Kirchberg und dem SV Sinningen konnten sich die Sinninger mit 3:2 durchsetzen. Mit 380 Ringen erzielte Eva Wohlhüter das beste Ergebnis.

Stephan Müller ist Bester der Einzelwertung

Die Besten in der Einzelwertung in der nun beendeten Saison waren Stephan Müller (Regglisweiler) mit einem Schnitt von 385,86 Ringen. Dahinter reihten sich der Oberstetter Hartmut Losert (382,86 Ringe) und Johanna Burghart (382,00 Ringe) vom SV Illerbachen ein. Durch den Gewinn der Meisterschaft darf der SV Illerbachen nun an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen.