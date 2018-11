SV Haslach muss im Nachbarschaftsduell ran

Das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Haslach und dem TSV Rot/Rot (Anstoß: Samstag 14.30 Uhr) steht in der Fußball-Kreisliga A I auf dem Spielplan. Tabellenführer Berkheim empfängt am Sonntag Unterschwarzach. Mittelbuch hat Heimrecht gegen Kirchdorf und der FC Mittelbiberach bekommt Besuch vom SV Ochsenhausen II. Anpfiff in Dettingen ist am Sonntag um 12.45 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 14.30 Uhr.

Gerade mal so hat es für den TSV Rot/Rot mit einem 1:0 gegen den SV Winterstettenstadt gereicht. Nicht gereicht hat es aber für den Gastgeber SV Haslach beim SV Erlenmoos, mit 1:3 ging das wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt verloren. Im Derby muss der SVH deshalb wieder einmal alles geben und viel riskieren, um noch vor der Pause auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern zu können. Da ist die Situation für den Gast aus Rot schon komfortabler. Mit dem Auf- oder Abstieg dürfte der TSV in dieser Spielzeit nichts zu tun haben.

Tabellenführer BSC Berkheim, der ein Spiel mehr bestritten hat als die Konkurrenz, hat Heimrecht gegen die LJG Unterschwarzach. Berkheim gewann das Derby gegen Kirchdorf mit 3:1, die Gäste verloren gegen Erolzheim mit 0:3. Die LJG dümpelt ein wenig vor sich hin und ist in Berkheim in der Außenseiterrolle.

Auch beim Aufsteiger SV Mittelbuch wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Nach dem Remis gegen Bellamont reichte es auch beim SV Ochsenhausen II nur zu einem Punkt. Trotzdem hat der SVM noch alle Möglichkeiten und die Fäden noch fest in der Hand. Der SV Kirchdorf tritt nun in Mittelbuch an. Die Illertaler versacken von Spiel zu Spiel tiefer im Tabellensumpf. Ob in Mittelbuch die Wende kommt, darf deshalb bezweifelt werden.

SVS ist klar in der Favoritenrolle

Der SV Dettingen II verlor knapp beim SV Stafflangen und hat am Sonntag Heimrecht gegen den SV Muttensweiler. Dettingen II muss sich mit seinen elf Punkten eindeutig nach unten orientieren. Muttensweiler machte in den vergangenen Wochen brav seine Hausaufgaben und platzierte sich komfortabel im gesicherten Mittelfeld. Die Partie könnte mit einem Remis enden. Der SV Winterstettenstadt will zu Hause weiter ungeschlagen bleiben. Man merkt dem SVW an, an dieser Bilanz ist ihm viel gelegen. Der SV Stafflangen will dieser Serie ein Ende bereiten. Nur vom Tabellenplatz her betrachtet ist der Gast klar in der Favoritenrolle.

Ebenfalls 34 Punkte aus 14 Spielen, wie der SV Mittelbuch, hat der SV Erolzheim auf dem Konto. Zum Heimspiel begrüßt Erolzheim nun den SV Erlenmoos. Erlenmoos gewann die wichtige Partie gegen Haslach und konnte so etwas durchschnaufen. Beim effizienten SV Erolzheim ist Erlenmoos allerdings wieder in der Außenseiterrolle.

Nur einen Punkt schlechter (33) ist der FC Mittelbiberach. Der SV Ochsenhausen II tritt die Reise nach Mittelbiberach an. Ochsenhausen II überraschte mit dem Unentschieden gegen Mittelbuch. Mittelbiberach sollte die Warnung ernst nehmen und von der ersten Minute an konzentriert sein Spiel machen. Dann kann vielleicht sogar der unliebsame vierte Tabellenplatz wieder verlassen werden.