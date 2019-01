SV Haslach mit Rekordergebnis

Wer soll die erste Mannschaft des SV Haslach noch die Meisterschaft streitig machen? Auch wenn im letzten Wettkampf der starke SV Regglisweiler in Haslach zu Gast ist, sollte dies für Haslach kein Stolperstein mehr zu Meisterschaft sein. Der sechste Wettkampf in der Kreisoberliga des Schützenkreises Biberach-Iller war eine Demonstration hoher Schießkunst. Mit einem Weltklasse-Ergebnis von 391 Ringen erzielte Florian Rude nicht nur die Bestmarke der diesjährigen Rundenwettkämpfe, sondern hatte er damit auch einen großen Anteil am neuen Rekord der Haslacher. Noch keine Mannschaft hat bisher die 1900 Ringe geknackt.

An diesem Wettkampf erzielten die Haslacher beim 1908:1757-Ringe-Sieg im Vereinsduell gegen die zweite Mannschaft des SV Haslach ein historisches Ergebnis. Neben Florian Rude war Kiara Kober mit 388 Ringen ebenfalls auf absolutes Top-Niveau. Tabellenzweiter SV Oberstetten konnte beim SV Sinningen mit 3:2 punkten und wahrte sich noch eine kleine theoretische Chance auf den Meistertitel. Bei dieser Begegnung erzielte die Sinningerin Eva Wohlhüter mit 384 Ringen das beste Ergebnis dieser Partie. Auch gut in Schuss waren die Oberstetter Hartmut Losert (382) und Kathrin Losert (380).

Der SV Illerbachen hatte als Tabellendritter Schlusslicht SV Rot zu Gast. Die Illerbacher ließen nichts anbrennen und bezwangen die Roter klar mit 5:0. In dieser Paarung erzielte Johanna Burghart mit 378 Ringen das beste Ergebnis. Trotz überragenden 386 Ringen vom Regglisweiler Harald Rueß musste sich der SV Regglisweiler auf heimischen Schießstand mit 1:4 dem SV Birkenhard geschlagen geben. Zwischen dem Regglisweiler Stephan Müller und dem Birkenharder Achim Heckenberger gab es nach dem regulären Wettkampf noch ein Stechen: Beide hatten nach 40 Wettkampfschüssen 380 Ringe erzielt. Im Stechen setzte sich Achim Heckenberger mit 9:8 Ringen durch. Somit ist der SV Haslach weiterhin Tabellenführer und der SV Rot Schlusslicht.