SV Haslach I weiter souverän an der Spitze

Der vierte Wettkampftag in der Kreisoberliga des Schützenkreises Biberach-Iller ist erneut von sehr guten Ergebnissen sowie Stech-Schießen gekennzeichnet gewesen. Die besten Tagesergebnisse wurden bei der Paarung des Tabellenführers SV Haslach I gegen den SV Sinningen erzielt.

Die Haslacherin Kiara Kober und die Sinningerin Eva Wohlhüter lagen nach 40 Schuss mit einem Spitzenergebnis von jeweils 386 Ringen gleichauf. Ein Stechen musste entscheiden. Dieses entschied Eva Wohlhüter mit 10:9 für sich und holte den einzigen Punkt für ihre Mannschaft bei der 1:4-Niederlage gegen den SVH I. Ein weiterer Haslacher Akteur schoss ein Spitzenergebnis: Florian Rude kam am Ende auf 384 Ringe.

Auch bei der Begegnung des SV Oberstetten gegen den SV Haslach II gab es ein Stechen. Im Duell zwischen dem Oberstetter Thomas Denz und dem Haslacher Felix Scheffold stand es letztlich 381:381. Im anschließenden Stechen mussten jeweils vier Schuss abgegeben werden. Letztlich setzte sich Thomas Denz mit 9,9:9,0 durch, Oberstetten siegte mit 5:0. Hartmut Losert erzielte in diesem Wettkampf mit 384 Ringen ebenso ein Spitzenergebnis. Bei der dritten Spitzenbegegnung zwischen dem SV Regglisweiler und dem SV Illerbachen gab es gleich zwei Stechen. Das Stechen zwischen dem Regglisweiler Uwe Baumann und der Illerbacherin Martina Kunze ging mit 9:8 an Baumann. Nach den regulären 40 Schuss hatte es noch 370:370 gestanden. Das Stechen zwischen dem Regglisweiler Harald Rueß und der Illerbacher Nummer eins Johanna Burghart war nötig, da für beide nach 40 Schuss jeweils 381 Ringe zu Buche schlugen. Burghart setzte sich in der Verlängerung mit 10:9 durch und sicherte Illerbachen einen 3:2 Sieg. Mit 384 Ringen war Stephan Müller in dieser Paarung der Tagesbeste.

Der SV Birkenhard konnte durch ein klares 5:0 gegen den SV Rot sein Punktekonto ausgleichen. Hier erzielte Franz Keck als Tagesbester mit 377 Ringen eine persönliche Saisonbestleistung.