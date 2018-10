SV Essendorf startet am besten

Der SV Essendorf ist mit der Sportpistole am besten in die neue Saison gekommen. Insgesamt 18 Mannschaften starteten die Sportpistolen-Rundenwettkämpfe im Schützenkreis Biberach-Iller. Am stärksten vertreten sind der SV Reinstetten mit vier sowie der SV Birkenhard und SV Ringschnait mit jeweils drei Mannschaften. Erster Tabellenführer in der Kreisliga A ist der SV Essendorf durch sein 782:768 gegen die Erste des SV Reinstetten. Stark war auch die erste Mannschaft des SV Ringschnait beim 779:764-Erfolg bei der SGi Biberach I.

Der SV Umlachtal Fischbach bezwang die SGi Bad Schussenried II mit 754:734 und die zweite Mannschaft des SV Laupheim gewann überlegen gegen den SV Birkenhard I mit 750:689. In der Kreisliga B konnte beim 765:733-Erfolg die Zweite des SV Ringschnait gegen den SV Birkenhard III die Tabellenführung übernehmen. Den Ringschnaitern am nächsten kam der SV Umlachtal Fischbach durch den 748:625-Sieg beim SV Ringschnait III. Die besten Akteure waren mit 271 der Laupheimer Norbert Bischof und der Essendorfer Roland Mader mit 270 Ringen.

Ergebnisse Kreisliga A: SGi Biberach I – SV Ringschnait I 764:779 Ringe, SV Essendorf – SV Reinstetten I 782:768, SV Umlachtal Fischbach I – SGi Bad Schussenried II 754:734, SV Laupheim II – SV Birkenhard I 750:689. Tabelle: 1. SV Essendorf I 782 Ringe, 2. SV Ringschnait I 779, 3. SV Reinstetten I 768, 4. SGi Biberach I 764, 5. SV Umlachtal Fischbach I 754, 6. SV Laupheim II 750, 7. SGi Bad Schussenried II 734, 8. SV Birkenhard I 689.

Ergebnisse Kreisliga B: SV Reinstetten II – Reinstetten IV 743:655 Ringe, SGi Bad Schussenried III – SV Reinstetten III 754:681, SV Ringschnait II – SV Birkenhard III 765:733, SV Birkenhard II – SGi Biberach II 701:739, SV Ringschnait III – SV Umlachtal Fischbach II 625:748. Tabelle: 1. SV Ringschnait II 765 Ringe, 2. SGi Bad Schussenried III 754, 3. SV Umlachtal Fischbach II 748, 4. SV Reinstetten II 743, 5. SGi Biberach II 739, 6. SV Birkenhard III 733, 7. SV Birkenhard II 701, 8. SV Reinstetten III 681, 9. SV Reinstetten IV 655, 10. SV Ringschnait III 625.

Die besten Einzel-Ergebnisse: Norbert Bischof (SV Laupheim, 271 Ringe), Roland Mader (SV Essendorf, 270), Jürgen Gehrke (SV Essendorf, 266), Dietmar Miehle (SGi Bad Schussenried, 265).