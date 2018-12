SV Essendorf ist Halbzeitmeister

Im Schützenkreis Biberach-Iller ist bei den Sportpistolen-Rundenwettkämpfen Halbzeit. Der SV Essendorf geht als Tabellenführer der Kreisliga A mit einem komfortablen Vorsprung in die zweite Hälfte der Wettkämpfe.

Auch wenn die Essendorfer in der Kreisliga A nicht das beste Tagesergebnis erzielten, konnten sie durch den Sieg mit 785:743 Ringen gegen die SGi Bad Schussenried II ihren Vorsprung auf 40 Ringe ausbauen. Da der bisherige Tabellenzweite, der SV Reinstetten I, schwächelte, konnte die SGi Biberach I durch einen 793:763-Erfolg beim SVR I an diesem vorbeiziehen und Platz zwei übernehmen. Auch der SV Umlachtal Fischbach war gut in Schuss. Mit einem klaren 780:707-Sieg gegen die „Erste“ des SV Birkenhard rückten die Fischbacher auf Platz vier vor. Das beste Tagesergebnis durch den Birkenharder Martin Hecht (273 Ringe) konnte an der Niederlage nichts ändern. Der SV Laupheim II besiegte den SV Ringschnait I mit 765:747 Ringen und festigte damit den sechsten Platz.

In der Kreisliga B geht das Wechselspiel in der oberen Tabellenhälfte weiter. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier Platz liegen gerade mal 28 Ringe auseinander. Trotz der knappen Niederlage des SV Umlachtal Fischbach II beim SV Ringschnait II mit 764:769 Ringen übernahmen die Fischbacher die Tabellenführung mit einem Vorsprung von vier Ringen gegenüber der SGi Bad Schussenried III. Die Schussenrieder schwächelten bei der 712:743-Niederlage gegen die SGi Biberach II und büßten somit ihren Vorsprung von 17 Ringen ein. Die „Zweite“ des SV Reinstetten gewann gegen den SV Birkenhard II mit 759:722 Ringen und hat durchaus auch noch Chancen auf den Meistertitel in der Kreisliga B.