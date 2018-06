SV Essendorf ist erster Tabellenführer

Zum Auftakt der Rundenwettkämpfe mit der Sportpistole der Schützenkreise Biberach und Iller hat sich der SV Essendorf in der 19 Teams umfassenden Liga am treffsichersten gezeigt. Der SVE erobert so die Tabellenführung

Beim Sieg des SV Essendorf I gegen die „Erste“ des SV Ringschnait (800:796 Ringe) trafen gleich die beiden besten Mannschaften des ersten Durchgangs am Schießstand aufeinander. Tabellenplatz drei sicherte sich die SGi Biberach, die gegen den SV Umlachtal Fischbach mit 791:759 Ringen die Oberhand behielt. Sehr gute Einzelergebnisse erzielten der Biberacher Bernd Schönborn (279 Ringe) und der Ringschnaiter Franz Bail (274 Ringe).

Ergebnisse: SGi Biberach I – SV Umlachtal Fischbach I 791:759, SV Essendorf I – SV Ringschnait I 800:796, SV Umlachtal Fischbach II – SGi Erolzheim I 754:758, SV Reinstetten II – SV Laupheim II 770:686, SGi Bad Schussenried II – SV Birkenhard I 764:752, SGi Biberach II – SGS Hummertsried I 731:71, SV Reinstetten III – SGi Bad Schussenried III 757:733, SV Birkenhard II – SV Ringschnait III 681:715, SV Birkenhard III – SV Reinstetten IV 646:608, SV Ringschnait II – neutral 600 Ringe.