SV Erolzheim landet Auftaktsieg

Der favorisierte TSV Ummendorf hat sich in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Dettingen II schwergetan. Wacker Biberach und Winterstettenstadt verloren überraschend ihre Auftaktspiele.

SV Dettingen II – TSV Ummendorf 0:1 (0:0). Im ersten Spielabschnitt tat sich der Gast aus Ummendorf gegen die kompakte Dettinger Abwehr sehr schwer. In der zweiten Halbzeit erzielte TSV-Spieler Manuel Buschmann in der 49. Minute das Tor des Tages. In der Folgezeit war Ummendorf zwar überlegen, konnte aber das Spiel nicht durch einen zweiten Treffer frühzeitig entscheiden. Bes. Vork.: Der TSV Ummendorf verschießt in der 37. Minute einen Foulelfmeter.

FV Biberach II – SV Stafflangen 1:2 (0:0). In der Schlussphase kam der SV Stafflangen noch zu einem verdienten Auswärtserfolg. Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam zu spät. Tore: 0:1, 0:2 Patrick Zoll (75., 80.), 1:2 Eigentor (90.).

SGM Rot/Haslach – FC Bellamont. Abbruch wegen Gewitters. Res.: 2:4

SV Erolzheim – FC Wacker Biberach 1:0 (1:0). In einem munteren Kreisliga-A-Spiel ging der SV Erolzheim als glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger vom Platz. SVE-Spieler Simon Harder gelang in der 29. Minute das Tor des Tages. Danach hatten beide Teams die Möglichkeiten, um zu Toren zu kommen. Vor allem gegen Ende der Spielzeit war die Abwehr der Illertaler gefordert. Bes. Vork.: Erolzheim verschießt in der 73. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 2:0

SV Kirchdorf – LJG Unterschwarzach. Abbruch wegen Gewitters. Res.: 0:3.

SV Winterstettenstadt – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 1:2 (0:1). In der ersten Halbzeit waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und führten bis zur Pause verdient mit 1:0. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie ausgeglichen, aber der dritte Elfmeter in diesem Spiel brachte die Entscheidung zugunsten der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II. Tore: 0:1 Rafael Birkle (29./FE), 1:1 Matthias Utz (68./FE), 1:2 David Kaiser (77./HE). Res.: Spielabbruch in der 80. Minute beim Stand von 8:1.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Ellwangen 2:2 (0:1). Die erste Halbzeit plätscherte vor sich hin und zur Halbzeit führten die Gäste nicht unverdient mit 1:0. Im zweiten Spielabschnitt drehte dann die SGM mächtig auf, allerdings sprangen aus dieser Drangphase trotz hochkarätiger Tormöglichkeiten nur zwei Treffer heraus. Dies rächte sich in der Schlussphase mit dem Ausgleichstreffer der Gäste. Tore: 0:1 Felix Paulus (35.), 1:1 Fabian Angele (47.), 2:1 Patrick Ruß (75.), 2:2 Felix Guler (86.). Bes.: Vork.: Gelb-Rote Karte für SGM-Spieler Nico Siegler (86.), Rote Karte für SGM-Spieler Robin Widmann (90.). Res.: 4:0.