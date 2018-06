SV Erlenmoos reist nach Winterstettenstadt

Über Ostern bekommt vor allem der TSV Ummendorf in der Fußball-Kreisliga A I die Gelegenheit, sein doch recht mageres Punktekonto etwas aufzustocken. Der TSV hat gleich zwei Nachholtermine. Am Donnerstag versucht Ummendorf in Berkheim sein Glück (Anstoß: 18 Uhr). Der BSC hat sich nach der Winterpause verbessert und lebt im Angriff von seinem Stürmer Simon Schmid. Mit einem Unentschieden wäre Ummendorf wohl zufriedener als Berkheim.

Am Ostermontag, 19. April, tritt der SV Ochsenhausen II in Ummendorf an (Anstoß: 15 Uhr). In diesem Spiel ist die Heimelf der Favorit. Der Tabellenletzte Ochsenhausen II muss sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass er die Abstiegsregion nicht mehr verlassen kann. In einem vorgezogenen Spiel reist Tabellenführer SV Erlenmoos nach Winterstettenstadt (Samstag, 15 Uhr). Erlenmoos will in dieser Partie Fakten schaffen und den Vorsprung weiter ausbauen. Wenn dies gelingt, würde die Meisterschaft für den SVE in greifbare Nähe rücken. Gastgeber Winterstettenstadt wird versuchen, es dem Gast so schwer wie möglich zu machen. (ab)